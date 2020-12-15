Сутички ФОПів з силовиками у Києві на Майдані: є постраждалі з обох сторін
У Києві 15 грудня відбувається протест ФОПів. Мирна акція перетворилась у бійню. Під час сутичок на Майдані постраждали і мітингувальники, і правоохоронці.
Опіки очей внаслідок дії сльозогінного газу та піротехніки мітингувальників отримали 39 правоохоронців, про це повідомляє поліція Києва.
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Наразі невідома кількість постраждалих з боку протестувальників. Однак у соцмережах та ЗМІ з’являються повідомлення про те, що потерпілі є.
Зокрема, в одного з учасників протесту через сутички почалися проблеми з серцем.
Його відвели від епіцентру сутичок й дочекалися медиків.
Чоловіка забрали на ношах / Фото РБК-Україна
На іншому фото видно, що на землі лежить людина. Їй надають першу медичну допомогу.
Про ситуацію у Києві на Майдані: дивіться відео 24 каналу
Протести ФОПів: що відомо
Підприємці 15 грудня вкотре вийшли до стін парламенту з гаслом: "Бізнес має працювати! Локдаун – зло!" Акція розпочалась мирно, однак під час встановлення наметів на Майдані Незалежності спалахнули сутички. Силовики оточили мітингувальників – між ними почалась штовханина та бійки.
Мітингувальники вимагають:
- Ухвалити законопроєкти, які скасовують введення касових апаратів. Рада вже ухвалила інший документ, який відтерміновує введення апаратів до 1 січня 2022 року, але мітингувальників це не влаштовує.
- Утворити при Президентові України постійний орган, що буде опікуватися розвитком мікропідприємництва в Україні.
- Провести реформи Державної податкової та Державної митної служб України відповідно до стандартів ЄС.
- Запровадити мораторій на перевірки мікробізнесу до завершення реформи.
- Запровадити мораторій на перевірку мікробізнесу до моменту зняття обмежень введених через пандемію.
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