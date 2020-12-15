У Києві 15 грудня відбувається протест ФОПів. Мирна акція перетворилась у бійню. Під час сутичок на Майдані постраждали і мітингувальники, і правоохоронці.

Опіки очей внаслідок дії сльозогінного газу та піротехніки мітингувальників отримали 39 правоохоронців, про це повідомляє поліція Києва.

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Наразі невідома кількість постраждалих з боку протестувальників. Однак у соцмережах та ЗМІ з’являються повідомлення про те, що потерпілі є.

Зокрема, в одного з учасників протесту через сутички почалися проблеми з серцем.

Його відвели від епіцентру сутичок й дочекалися медиків.



Чоловіка забрали на ношах / Фото РБК-Україна

На іншому фото видно, що на землі лежить людина. Їй надають першу медичну допомогу.

Про ситуацію у Києві на Майдані: дивіться відео 24 каналу

Протести ФОПів: що відомо

Підприємці 15 грудня вкотре вийшли до стін парламенту з гаслом: "Бізнес має працювати! Локдаун – зло!" Акція розпочалась мирно, однак під час встановлення наметів на Майдані Незалежності спалахнули сутички. Силовики оточили мітингувальників – між ними почалась штовханина та бійки.

Мітингувальники вимагають: