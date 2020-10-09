"Тарілку" на Либідській в Києві внесли до об’єктів культурної спадщини
Департамент охорони культурної спадщини КМДА вніс "тарілку" на Либідській до переліку об’єктів культурної спадщини. Крім того, Мінкульт хоче внести "тарілку" до переліку пам’яток архітектури.
"Тарілка на Либідській" – це будівля Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації на вулиці Антоновича, 180. Як уточнили в КМДА, будівлю внесли до переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини.
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Наступний крок – внесення об’єкту до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. За справу узявся міністр культури Олександр Ткаченко.
Чому "тарілку" хочуть внести до пам'яток
Будівля є унікальною за своїм архітектурним рішенням. Продумані акустичні ефекти і планування першого рівня роблять її однією з небагатьох таких будівель у столиці. Після реставрації споруда може стати сучасною концертною залою,
– зазначив Ткаченко.
Що ще відомо про "тарілку"
- Вже давно ця будівля перебуває в занедбаному стані, а навколо неї зводять торгівельні центри — Ocean Plaza вже побудований, а Ocean Mall ще будується.
- Шириться інформація про те, що і саму "тарілку" продадуть забудовникам під знесення для будівництва ТРЦ. У зв’язку з цим виникли громадські рухи з вимогою зберегти та реконструювати її.
- Будинок із "літаючою тарілкою" у Києві звели у 1971 році за проєктом архітектора Флоріана Юр’єва. Наразі там розташовані Український інститут науково-технічної експертизи та інформації і Державна науково-технічна бібліотека України.