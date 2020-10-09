Департамент охорони культурної спадщини КМДА вніс "тарілку" на Либідській до переліку об’єктів культурної спадщини. Крім того, Мінкульт хоче внести "тарілку" до переліку пам’яток архітектури.

"Тарілка на Либідській" – це будівля Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації на вулиці Антоновича, 180. Як уточнили в КМДА, будівлю внесли до переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини.

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Наступний крок – внесення об’єкту до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. За справу узявся міністр культури Олександр Ткаченко.

Чому "тарілку" хочуть внести до пам'яток

Будівля є унікальною за своїм архітектурним рішенням. Продумані акустичні ефекти і планування першого рівня роблять її однією з небагатьох таких будівель у столиці. Після реставрації споруда може стати сучасною концертною залою,

– зазначив Ткаченко.

Що ще відомо про "тарілку"