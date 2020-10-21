Одне з найвідоміших місць столиці України – легендарна "Тарілка" на Либідській – 20 жовтня отримала статус пам'ятки архітектури й тепер буде захищена державою.

Про це у фейсбуці повідомив архітектор Віталій Молочко, який займається реставрацією споруди. За словами митця, визнання "тарілки" пам'яткою архітектури довго чекав архітектор легендарної будівлі Флоріан Юр'єв.

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Довгий час доля легендарної "Тарілки" на Либідській знаходилася у руках забудовника ТРЦ Ocean Mall. І хоча він обіцяв не руйнувати будівлю, виконану у стилі постмодернізму, ніякого законного захисту приміщення не мало. Після того, як міністр культури та інформаційної політики підписав наказ про внесення будинку до реєстру пам'яток архітектури, ситуація змінилася – будинок УкрІНТЕІ, також відомий як "Літаюча тарілка на Либідській", внесено до реєстру об'єктів культурної спадщини як пам'ятка архітектури та монументального мистецтва (Наказ N 2202 від 20.10.20р. Охоронний N 3000-Кв).

Чим відома тарілка на Либідській

У 1970-х роках у Києві біля станції метро "Либідська" за наказом влади будували бібліотеку Інституту науково-технічної інформації (УкрІНТЕІ). Проєкт розробляв відомий архітектор Флоріан Юр'єв, який і вирішив розмістити у досить вузькому приміщенні будівлі чималий світломузичний театр.

Оскільки для традиційного проєкту у виділеному місці не було потрібних квадратних метрів, архітектор вийшов із складного становища оригінально.

Замість театру через позицію КДБ у приміщенні зробили кінолекційну залу із фресками замість світломузичної апаратури.

Унікальний зовнішній вигляд будівлі одразу ж приніс їй популярність серед киян. Її одразу ж назвали "літаючою тарілкою".



Будівля бібліотеки Інституту науково-технічної інформації / Фото zametkin.kiev.ua

Чому тарілку треба захищати

У серпні 2017 частину корпусів інституту віддали в оренду забудовнику торгово-розважального центру Ocean Mall на 50 років.

Договір передбачав реконструкцію будівлі та збереження зовнішнього вигляду пам'ятки.

За рік план будівництва змінився. Підрядник хотів "вмонтувати" тарілку у ТРЦ. Після протестів та обурення громадськості власник Ocean Mall пообіцяв врахувати побажання автора проєкту. Однак на будівлю досі не розповсюджувалася дія закону, який оберігає пам'ятки архітектури.



Тарілку могли зруйнувати або перетворити на частину ТРЦ / Фото Віталія Молочка

Реконструкція у первісному вигляді

Щоб "Тарілку" не зруйнували, Віталій Молочко та Флоріан Юр'єв із травня 2020 року за власний кошт ремонтували її купол, а члени спілки архітекторів України писала листи до представників влади. Врешті решт 8 жовтня Експертна рада Міністерства культури внесла будівлю до реєстра пам'яток архітектури і монументального мистецтва. Тоді ж у департаменті Департамент охорони культурної спадщини КМДА вписали адресу тарілки у перелік пам'яток місцевого значення.

Остаточно долю тарілки вирішив міністр Олександр Ткаченко, який 20 жовтня підписав відповідний наказ.



Наказ міністра культури / Фото Українська правда. Життя