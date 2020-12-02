У Києві у Театрі на Подолі презентують детективну історію за романом Івана Франка. Твір написано на основі реальних подій – гучних судових процесах у справах торгівлі людьми, що відбулися у 1883 — 1892 роках у Львові.

Вистава називається "Імітація" – герой через 5 років повертається додому з війни та розплутує дивні речі, які відбуваються вдома. Режисер Ігор Матіїв. Про це пише "Вечірній Київ".

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Постановка здійснена за романом Івана Франка 1892 року "Для домашнього огнища".

Опис вистави

Героїня розв'язує проблему, яка знайома багатьом людям – де взяти гроші – влаштуватися на додаткову роботу, продати майно, купити лотерейний білет або знайти своє рішення. Тепер її чоловік жадає з'ясувати яке.

Йдеться про дволикість світу – коли на публіку робимо одне, насправді інше, а потім публічно осуджуємо таких, як ми.

Це сучасний твір, адже за 100 років потреби людей не змінилися. І коли постає питання виживання, люди часто не гребують засобами,

– підкреслив Ігор Матіїв.

Так виглядає афіша вистави / Іллюстрація Театру на Подолі

Він також додав, що у Театрі на Подолі люблять Франка, і хотілося поставити не надто відому річ. "Обрали психологічний детектив".

Твір про реальні події

Іван Франко писав про реальні події. Зокрема, у 1883 році відбувся судовий процес над пані Вайс, яка залучала молодих дівчат до свого приватного дому розпусти у Львові.

Бордель працював протягом дванадцяти років за сприянням місцевих багатих "паничів", так званої "сметанки" аристократичних товариств.

Вистава "Імітація"