У Театрі на Подолі у Києві відбудеться прем’єра детективу за Іваном Франком
У Києві у Театрі на Подолі презентують детективну історію за романом Івана Франка. Твір написано на основі реальних подій – гучних судових процесах у справах торгівлі людьми, що відбулися у 1883 — 1892 роках у Львові.
Вистава називається "Імітація" – герой через 5 років повертається додому з війни та розплутує дивні речі, які відбуваються вдома. Режисер Ігор Матіїв. Про це пише "Вечірній Київ".
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Постановка здійснена за романом Івана Франка 1892 року "Для домашнього огнища".
Опис вистави
Героїня розв'язує проблему, яка знайома багатьом людям – де взяти гроші – влаштуватися на додаткову роботу, продати майно, купити лотерейний білет або знайти своє рішення. Тепер її чоловік жадає з'ясувати яке.
Йдеться про дволикість світу – коли на публіку робимо одне, насправді інше, а потім публічно осуджуємо таких, як ми.
Це сучасний твір, адже за 100 років потреби людей не змінилися. І коли постає питання виживання, люди часто не гребують засобами,
– підкреслив Ігор Матіїв.
Так виглядає афіша вистави / Іллюстрація Театру на Подолі
Він також додав, що у Театрі на Подолі люблять Франка, і хотілося поставити не надто відому річ. "Обрали психологічний детектив".
Твір про реальні події
Іван Франко писав про реальні події. Зокрема, у 1883 році відбувся судовий процес над пані Вайс, яка залучала молодих дівчат до свого приватного дому розпусти у Львові.
Бордель працював протягом дванадцяти років за сприянням місцевих багатих "паничів", так званої "сметанки" аристократичних товариств.
Вистава "Імітація"
- Жанр – детектив
- Автор – Іван Франко
- Режисер-постановник та автор інсценування – Ігор Матіїв
- Художник-постановник та художник з костюмів – Таїсія Карась
- Актори: Катерина Шенфельд, Катерина Вайвала, Ігор Ніколаєв, Костянтин Темляк, Станіслав Мельник, Євген Ковирзанов
- Мова вистави – українська
- Вистава триватиме всього три дні – 4, 5, 6 грудня
- Початок о 18.00
- Адреса: Театр на Подолі, Андріївський узвіз, 20А, зала Ігоря Славінського
- Вартість квитків: 300 гривень
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