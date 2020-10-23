Втрачені мільйони: як топменеджмент "Борисполя" організував злочинну схему – фото обшуків
Слідчі СБУ розкрили протиправний механізм, який організував топменеджмент міжнародного аеропорту "Бориспіль". Схему реалізували під час закупівлі послуг з капітального будівництва об'єктів транспортної інфраструктури.
Злочинна схема в "Борисполі": як все відбувалося
Під час виконання зобов'язань по договору з будівництва транспортних споруд представники генпідрядника вступили в змову з топменеджментом аеропорту. Про це інформує пресслужба СБУ.
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У 2017 – 2018 роках сторони разом фальсифікували обсяги виконаних робіт і поставлених будівельних матеріалів.
Потім ділки провели безтоварні операції через низку комерційних структур, що мають ознаки фіктивності,
– йдеться у повідомленні.
Так перевели в готівку майже 37 мільйонів гривень державних грошей. А також сформували податковий кредит з ПДВ на понад 6 мільйонів гривень.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Наразі в офісах та будинках фігурантів справи провели обшуки.
Під час слідчих дій вилучили
- документацію;
- електронні носії, що містять інформацію про проведені незаконні операції;
- замітки і чернетки із записами, які підтверджують незаконність укладених угод.
Топменеджмент аеропорту "Бориспіль" організував злочинну схему / Фото СБУ
Держава втратила десятки мільйонів гривень / Фото СБУ