Слідчі СБУ розкрили протиправний механізм, який організував топменеджмент міжнародного аеропорту "Бориспіль". Схему реалізували під час закупівлі послуг з капітального будівництва об'єктів транспортної інфраструктури.

Злочинна схема в "Борисполі": як все відбувалося

Під час виконання зобов'язань по договору з будівництва транспортних споруд представники генпідрядника вступили в змову з топменеджментом аеропорту. Про це інформує пресслужба СБУ.

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У 2017 – 2018 роках сторони разом фальсифікували обсяги виконаних робіт і поставлених будівельних матеріалів.

Потім ділки провели безтоварні операції через низку комерційних структур, що мають ознаки фіктивності,

– йдеться у повідомленні.

Так перевели в готівку майже 37 мільйонів гривень державних грошей. А також сформували податковий кредит з ПДВ на понад 6 мільйонів гривень.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Наразі в офісах та будинках фігурантів справи провели обшуки.

Під час слідчих дій вилучили

документацію;

електронні носії, що містять інформацію про проведені незаконні операції;

замітки і чернетки із записами, які підтверджують незаконність укладених угод.

Зверніть увагу! У 2017 – 2018 роках гендиректором "Борисполя" був нинішній його керівник – Павло Рябікін. Його заступниками працювали Євген Дихне та фінансовий директор Кирило Звонарев.



Топменеджмент аеропорту "Бориспіль" організував злочинну схему / Фото СБУ



Держава втратила десятки мільйонів гривень / Фото СБУ



У будинках та офісах фігурантів провели обшуки / Фото СБУ