3 офіційні місця для паркування мають з'явитися у Дарницькому, Деснянському та Дніпровському районах Києва. Незабаром відбудуться аукціони за право на експлуатацію цих майданчиків.

Новим власникам доведеться за власні кошти облаштувати паркомайданчики, а також налагодити їх роботу. Аукціони розпочнуться 30 листопада, повідомили у фейсбуці КП "Київтранспарксервіс".

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Підприємці, які хочуть заробляти на обслуговуванні паркомайданчиків, мають подати свої пропозиції до 29 листопада.

Нові старі місця для паркування

Експлуатувати паркомайданчики переможці аукціонів зможуть протягом 3 років. Мова йде про місця на пропекті Маяковського, 31, вулиці Братиславська, 9/1, а також проспекті Бажана, 8-б.

Раніше, судячи з фотографій, які зробили самі працівники комунального підприємства, вже були паркувальні майданчики, але вони фактично працювали не офіційно. Принаймні, на карті паркувального простору Києва ці адреси не вказані.

Крок до вирішення глобальної проблеми

Вирішення проблеми з облаштування офіційних паркувальних майданчиків є надсерйозним викликом для влади Києва. Мешканці столиці постійно скаржаться на відсутність місць, де можна залишити машину без порушення правил дорожнього руху.

При цьому офіційні паркомісця нерідко залишаються пустими, а йти кілька сотень метрів від авто до точки призначення власники транспортних засобів не хочуть. Втім, облаштування нових місць все ж привертає увагу автомобілістів та покращує ситуацію у місті.