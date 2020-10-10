Веселковий прапор на ТРЦ "Гулівер" у Києві планували показувати світлом з 5 до 11 жовтня. Але раптово ініціатори акції вирішили припинити її. У KyivPride кажуть, що це сталося через погрози "праворадикальних ксенофобів".

ТРЦ "Гулівер" у Києві в кольорах ЛГБТ: деталі скандалу

Громадська організація KyivPride повідомила, що показ веселкового прапора на ТРЦ "Гулівер" у Києві з 9 жовтня припинять, пише 24 канал.

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В організації обурені, що "невелика групка праворадикальних ксенофобів думає, ніби вона може впливати на свободу самовираження та вирішувати, хто в нашій країні може мати права людини, а хто – ні".

Тож KyivPride збирає прихильників 11 жовтня (міжнародний день камінг-ауту) прийти до ТРЦ "Гулівер" на мирну акцію.

Що спричинило обурення ЛГБТ-спільноти України

5 жовтня на будівлі ТРЦ "Гулівер" почали транслювати світлом веселковий прапор. Його показували що 5 хвилин на 20 секунд, і так мало тривати до 11 жовтня щодня з 18:30 до 22:00.

ТРЦ "Гулівер" у веселковому світлі: відео

Але 8 жовтня "Нацкорпус" під стінами ТРЦ організував акцію з вигуками та фаєрами, вимагаючи припинити трансляцію прапору.

Протести "Нацкорпусу" під "Гулівером" 8 жовтня: відео

Що кажуть у ТРЦ "Гулівер" щодо скасування трансляції прапору ЛГБТ

PR-директор ТРЦ "Гулівер" Тетяна Атаджанова у коментарі "Українській правді" заявила, що зупинили трансляцію веселкового прапора рішенням рекламної агенції "Соль".

Мовляв, ТРЦ ще з 1 вересня віддав в оренду цій агенції всі фасади, екрани та інші рекламні площі. Та попри це у бік "Гулівера" почали лунати "негативні закиди".

Попередження про погроми та нецензурні заклики, закиди про те, що "Гулівер" жодного разу не підтримав сімейні цінності чи воїнів АТО, що є неправдою, та вимоги зняти все з ефіру,

– розповіла Атаджанова.

"Після вчорашніх та сьогоднішніх підпалів, після залякування відвідувачів, рекламна агенція попередила нас, що для безпеки відвідувачів вони зупинили трансляцію", – підсумувала вона.

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