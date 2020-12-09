Біля входу в метро "Поштова площа" на Подолі у Києві 9 грудня загорілося складське приміщення. Внаслідок пожежі від вогню постраждав припаркований біля будівлі автомобіль, а цент міста затягнуло димом.

Подробиці пожежі, під час якої ніхто з людей, на щастя, не постраждав, повідомили у пресслужбі ДСНС Києва. Повідомлення про пожежу на вулиці Набережно-Хрещатицькій, 21 надійшло до рятувальників близько 12:00.

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На ліквідацію загоряння вогнеборцям знадобилося 47 хвилин.

Поділ у диму

Коли рятувальники прибули на виклик, вони з'ясували, що вогонь охопив металевий павільйон площею 600 квадратних метрів.

Також пожежа перекинулася на Chevrolet Aveo.

О 12:27 пожежу локалізували, а ще за 21 хвилину – ліквідували.

На місці події працювали 18 вогнеборців та 4 одиниці техніки.

Причини інциденту наразі невідомі. Їх встановлюють експерти.

На короткий проміжок часу через пожежу Поділ оповило їдким димом. Втім, він швидко розсіявся.

Дивіться фото з місця пожежі на Подолі в Києві / Фото пресслужби ДСНС та телеграму "ЄК"