Центр Києва затягнуло димом через масштабну пожежу: вражаючі фото
Біля входу в метро "Поштова площа" на Подолі у Києві 9 грудня загорілося складське приміщення. Внаслідок пожежі від вогню постраждав припаркований біля будівлі автомобіль, а цент міста затягнуло димом.
Подробиці пожежі, під час якої ніхто з людей, на щастя, не постраждав, повідомили у пресслужбі ДСНС Києва. Повідомлення про пожежу на вулиці Набережно-Хрещатицькій, 21 надійшло до рятувальників близько 12:00.
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Поділ у диму
Коли рятувальники прибули на виклик, вони з'ясували, що вогонь охопив металевий павільйон площею 600 квадратних метрів.
Також пожежа перекинулася на Chevrolet Aveo.
О 12:27 пожежу локалізували, а ще за 21 хвилину – ліквідували.
На місці події працювали 18 вогнеборців та 4 одиниці техніки.
Причини інциденту наразі невідомі. Їх встановлюють експерти.
На короткий проміжок часу через пожежу Поділ оповило їдким димом. Втім, він швидко розсіявся.
Дивіться фото з місця пожежі на Подолі в Києві / Фото пресслужби ДСНС та телеграму "ЄК"
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