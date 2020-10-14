Чергова ДТП за участю працівника служби доставки сталася на вулиці Саксаганського у Києві. Кур'єр Glovo на чималій швидкості протаранив елітний кросовер.

За попередніми даними, водій мопеда зазнав серйозних травм, повідомляє "Київ оперативний". Постраждалого госпіталізували медики "швидкої".

Дивіться також Вдарили ножем у шию: у Києві важко поранили волонтера "Удару"

Наразі на місці події працюють патрульні поліції, а також слідчі. Вони документують всі обставини аварії та розслідуватимуть кримінальну справу щодо травмування чоловіка.

Що відомо про аварію

Судячи з відео з місця ДТП, кур'єр Glovo не впорався із керуванням та на повному ходу в'їхав у новенький Lexus RX 350. Від удару мопед занесло під праве заднє колесо машини, а його частини розкидало по дорозі.

Кур'єри постійно потрапляють у ДТП

Роботу кур'єра служби доставки у Києві ніяк не можна назвати безпечною. Через інтенсивний рух, затори та низьку культуру автомобілістів представники Glovo, "Ракети" та інших компаній регулярно страждають в аваріях. Крім того, всі водії скаржаться і на досить дикий стиль водіння більшості кур'єрів, які зазвичай здійснюють дуже різкі та неочікувані маневри на дорозі.

Дивіться відео з місця ДТП за участі кур'єра Glovo та Lexus у центрі Києва: