Надзвичайна подія сталася 2 листопада на бульварі Лесі Українки, 24 у Києві у приміщенні ресторану "Варенична Катюша". Невідомий чоловік, який неадекватно поводився, влаштував безлад і заявив про захоплення закладу.

На місце події приїхали поліцейські, бійці ДСНС та медики швидкої, повідомляють "Вартові.Еспресо". Правоохоронці оперативно затримали зловмисника.

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Наразі слідчі документують всі обставини інциденту.

Що відомо про захоплення ресторану у центрі Києва

За попередніми даними, чоловік, який вчинив злочин, зайшов у приміщення десь о 16:30. Він влаштував дебош та заявив про те, що захоплює заклад.

Чи представляв він небезпеку для оточуючих, невідомо. Копи, які прибули на виклик, нейтралізували чоловіка. Клієнтів вареничної евакуювали.



Працівники ДСНС напоготові / Фото "Еспресо"

Наразі приміщення перевіряють вибухотехніки.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Чи перебуває зловмисник під дією наркотичних чи алкогольних речовин, з'ясовуватимуть слідчі.

Поведінка чоловіка натякає на те, що він не зовсім тверезий.

Як кваліфікують подію правоохоронці, невідомо.

Дивіться відео з місця захоплення ресторану в Києві: