На Контрактовій площі у Києві ввечері 9 листопада стався не зовсім звичайний інцидент за участю молодого чоловіка. Зовсім оголившись, він почав виконувати акробатичні трюки перед натовпом.

Відео події, яку жваво коментують користувачі соцмереж, розмістили у місцевих телеграм каналах, повідомляє 24 канал. Мотиви вчинку чоловіка невідомі.

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Як видно на запису, на Контрактовій площі зовсім оголений чоловік на потіху перехожим робив кульбіти. Кожен його акробатичний трюк натовп зустрічав радісними вигуками.

У коментарях до постів у соцмережах кияни припускають, що чоловікові довелося виступати перед публікою у такому вигляді через програш у спорі.

Не перший та не останній

Подібні появи оголених чоловіків у Києві стали вже буденністю. За останні кілька місяців у різних районах столиці перехожі помічали роздягнутих чоловіків, які гуляли урядовим кварталом, на Кловському узвозі, на Оболоні, Осокорках та інших районах міста.

Дивіться відео з Контрактової площі, де киян розважав оголений чоловік 18+: