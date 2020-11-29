У центрі Києва відновили водопостачання: проблеми були на 2 вулицях
Увечері 29 листопада комунальникам відновити водопостачання в центрі Києва. Раніше повідомляли, що ремонтні роботи можуть затягнутися до ранку понеділка, 30 числа.
Київ – знову з водою
Причиною відімкнення водопостачання стала аварія на водопровідній мережі. У підсумку без води лишилися мешканці будинків на Великій Житомирській та Львівській площі. Про це повідомляє пресслужба КМДА.
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Проте фахівці аварійно-ремонтної бригади Київводоканалу за три години усунули пошкодження трубопроводу та відновили водопостачання.
Наразі усі мешканці вже мають воду у кранах, а на місці проведення ремонтних робіт виконують благоустрій,
– зазначили в КМДА.
Зауважимо, упродовж всього часу, поки на Великій Житомирській і Львівській площі тривало ремонтні роботи, туди автоцистернами підвозили питну воду.
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Додамо, з усіх питань щодо проведення планових і аварійних робіт можна дізнатися:
- телефоном - номери 1557, 044 500 15 57
- або на сайті Центральної диспетчерської служби.
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