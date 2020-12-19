У центрі Києва виявили давній надгробок могили генерала: фото знахідки
Під час робіт у центрі Києва 18 грудня екскаваторники випадково натрапили на могильний надгробок генерала імператорської армії Євгена Спокойського-Францевича. Науковці описали та консервували унікальну знахідку.
Про давній надгробок, який вдалося віднайти у Києві, повідомив у фейсбуці історик Тарас Чухліб.
Читайте також У Києві митники не дозволили відправити у Францію кулемет 1942 року – "циркулярну пилку Гітлера"
Бульдозеристи в Києві випадково натрапили на надмогильний надгробок вихідця зі шляхетсько-литовської та козацько-старшинської української родини: Спокойський-Францевич Євгеній Степанович (1835 – 1907),
– написав Чухліб.
На місце знахідки виїхав вчений-науковець, кандидат історичних наук з Інституту історії НАНУ Олександр Алфьоров. Він зробив все для опису й консервації унікальної знахідки.
Що відомо про Євгенія Спокойського-Францевича та його рідВін був генерал-майором з 1892 року та генерал-лейтенантом з 1899 року. Спокойські-Францевичі належали до шляхетських литовських родин. Родичались із козацькими родами Кулябок-Корецьких.
У центрі Києва виявили давній надгробок / Фото з фейсбуку Тараса Чухліба
Він був на могилі генерала Спокойського-Францевича / Фото з фейсбуку Тараса Чухліба
Так виглядав Євгеній Спокойський-Францевич / Фото з фейсбуку Тараса Чухліба
Поділитися новиною