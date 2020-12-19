Під час робіт у центрі Києва 18 грудня екскаваторники випадково натрапили на могильний надгробок генерала імператорської армії Євгена Спокойського-Францевича. Науковці описали та консервували унікальну знахідку.

Про давній надгробок, який вдалося віднайти у Києві, повідомив у фейсбуці історик Тарас Чухліб.

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Бульдозеристи в Києві випадково натрапили на надмогильний надгробок вихідця зі шляхетсько-литовської та козацько-старшинської української родини: Спокойський-Францевич Євгеній Степанович (1835 – 1907),

– написав Чухліб.

На місце знахідки виїхав вчений-науковець, кандидат історичних наук з Інституту історії НАНУ Олександр Алфьоров. Він зробив все для опису й консервації унікальної знахідки.

Що відомо про Євгенія ​ Спокойського-Францевича та його рід Він був генерал-майором з 1892 року та генерал-лейтенантом з 1899 року. Спокойські-Францевичі належали до шляхетських литовських родин. Родичались із козацькими родами Кулябок-Корецьких.



У центрі Києва виявили давній надгробок / Фото з фейсбуку Тараса Чухліба



Він був на могилі генерала Спокойського-Францевича / Фото з фейсбуку Тараса Чухліба



Так виглядав Євгеній Спокойський-Францевич / Фото з фейсбуку Тараса Чухліба