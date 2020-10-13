На Хрещатику у вівторок, 13 жовтня, просто на проїжджій частині безпосередньо біля будівлі КМДА, працівники поліції провели масштабну спецоперацію із використанням зброї по затриманню банди іноземців.

Для затримання зловмисників залучили спецпризначенців, які протаранили автівку із підозрюваними кількома мікроавтобусами. Деталі операції повідомили у поліції Києва. Після зупинки сірого "Форду" із підозрюваними, бійці КОРДу досить жорстко витягли з нього двох чоловіків.

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Наразі на місці події проводять слідчі дії. Співробітники поліції документують докази причетності затриманих до злочину, які знайшли у їх машині.



Підозрювані користувалися "євробляхою" / фото пресслужби поліції Києва

Як затримували підозрюваних

Судячи з відеозаписів, поліцейські переслідували легковика із зловмисниками принаймні кілька кілометрів. Під час зупинки "Форд" вже був серйозно пом'ятий "Мерседесами" поліції, а на його склі виднілися сліди від пострілів.



Майже одразу після затримання пригнали автозак / фото пресслужби поліції Києва

Їх постійно відпускали

За даними журналіста Юрія Бутусова, затриманими виявилися 43- та 44-річні громадяни Грузії - Ромео Піпія та Гіа Данелія. Їх вже чимало разів намагалися притягти до кримінальної відповідальності за розбої та пограбування. Але кожного разу суди відпускали зловмисників під підписку про невиїзд.

Пограбували підприємця

Сьогоднішнє затримання чоловіків пов'язано зі злочином, який вони нібито скоїли на бульварі Лесі Українки у центрі столиці.

Через кілька хвилин після того, як підозрювані відібрали у підприємця сумку із грошима, їх "накрили" бійці КОРДу.

Судячи з усього, спецоперацію готували заздалегідь та у слідчих була інформація про їхні наміри.

Дивіться відео із затриманням озброєних розбійників у центрі Києва: