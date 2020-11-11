У центрі Києві на перехресті бульвару Шевченка та Володимирської ввечері 10 листопада сталась ДТП. Porsche зіштовхнулось з машиною швидкої допомоги.

В аварії постраждав водій швидкої. Про інцидент пишуть в спільноті "Київ Оперативний".

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Удар прийшовся саме на його сторону. Деталі цієї ДТП наразі невідомі. Їх встановлюватиме поліція.

За правилами дорожнього руху, машини швидкої допомоги мають перевагу – їх потрібно пропускати, за умови, що увімкнена сирена. Адже лікарі поспішають на допомогу. Це правило поширюється на всі автівки – включно з Porsche.

Варто нагадати, що у період пандемії коронавірусу, у медиків в Києві з’явилось більше роботи.

Porsche зіштовхнулось зі швидкою: дивіться відео