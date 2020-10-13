Через матч Ліги націй між збірними України та Іспанії, який пройде 13 жовтня на НСК "Олімпійський", влада столиці вирішила змінити графік роботи наземного транспорту. На один вечір рух окремих маршрутів тролейбусів, автобусів і трамваїв продовжили на годину.

Про зміни у розкладі руху громадського транспорту повідомили у телеграмі Київської міської державної адміністрації. Всім мешканцям Києва, які можуть перебувати у центрі столиці України у вечірній час, варто мати це на увазі.

Дивіться також Матч Україна – Іспанія: метро у Києві працюватиме на годину довше

Зміни у графіку пов'язані із необхідністю розвантажити метрополітен та не створювати заторів у центрі столиці.

Як зазначили у КМДА, через зібрання великої кількості людей на стадіоні на годину довше працюватимуть водії:

трамваїв №№1, 8, 28;

тролейбусів №№3, 8, 18, 24, 26, 31;

маршрутних таксі №№155, 220, 228, 500, 502, 516, 576.

Чверть стадіону

Як і під час попереднього матчу Ліги націй, який проходив на головній футбольній арені України, на стадіон пустять лише 25% вболівальників. У зв'язку із необхідністю дотримання людьми карантинних норм у транспорті, навіть такої кількості достатньо для необхідності продовження роботи не тільки метрополітену.

Безтурботні та карантин

Як показує практика, соціальної дистанції більшість з мешканців Києва взагалі не дотримується. У маршрутних таксі та в іншому транспорті зазвичай їде така ж кількість пасажирів, як і до карантину. Без масок. Ба більше, через недотримання правил карантину у транспорті постійно виникають скандали та навіть бійки.