Стали відомі імена двох підозрюваних у вбивстві відомого київського музиканта Олександра Дерев’янка. Один з них – тренер по фітнесу. Зловмисники втерлися у довіру до музиканта – брали уроки гри на гітарі, а потім вбили.

Одного з підозрюваних звуть Денис Мамедов, раніше чоловік працював тренером в "Спортлайф". Про це повідомив знайомий музиканта та підтвердили співрозмовники у правоохоронних органах, передає "Громадське".

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Денис Мамедов був знайомий з Дерев’янком й ходив до нього додому навчатися грати на гітарі. З собою брав "друга".

Так підозрювані втерлися у довіру до своєї жертви й мали доступ до його житла.

Другий фігурант справи – Юрій Туманський, який також ходив на навчання.

Туманський і Мамедов нині перебувають у СІЗО.

Правоохоронці вже затримали й 3 підозрюваного, який допомагав двом спільникам у приховуванні вбивства та викрав із квартири потерпілого музичні інструменти.

Затримання підозрюваних у вбивстві Олександра Дерев'янка / Фото Пресслужби Київської міської прокуратури

Вбивство музиканта Олександра Дерев’янка: що відомо

Дерев’янко зник наприкінці листопада – востаннє його бачили 22 числа. Музиканта привезли у лікарню з розбитою губою й підозрою на травму голови. Він сам пішов із закладу й більше його ніхто не бачив. Друзі не могли вийти на зв'язок з Дерев’янком протягом 2 тижнів й звернулись у поліцію.

Правоохоронці відчинили квартиру чоловіка й знайшли записку, встромлену у двері: "Поїхав у відрядження. Телефонуйте".

5 грудня стало відомо, що його вбили. Це був ретельно спланований злочин. Підозрюваний у вбивстві Денис Мамедов записався до Дерев’янка на навчання по грі на гітарі й таким чином потрапив до нього у квартиру. Йому допомагали ще двоє спільників. Один з них також ходив на заняття.

Злочинці вбили музиканта в його квартирі. Чоловіка спершу побили, а тоді задушили гітарним грифом. Тіло відвезли у заздалегідь підготовлений гараж, який напередодні орендували в Борисполі. Там бандити планували забетонувати його. Щоб приховати сліди вбивства, підозрювані обмотали тіло музиканта ковдрою та картоном.

Бандити планували зробити штучні докази виїзду Дерев’янка в самопроголошену "ЛНР" для інсценування того, що нібито він виїхав і загубився там.

Ціллю банди були квартири, які належали Олександру Дерев’янко. Вони якимось чином планували їх переписати. Також злочинці забрали гроші, коштовності та музичні інструменти.

Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на 15 років або довічне ув'язнення.

Що відомо про Олександра Дерев’янко

Йому було 65 років. Його фах – ударні інструменти та бас-гітара.

Олександр Дерев'янко робив аранжування та професійний запис пісень для багатьох музикантів і любителів.

Грав із гуртами "Синяя Птица" (70-ті), "Світязь" (80-ті), "Визит", "Кобза".

З 90-х років Дерев'янко працював у своїй домашній студії "Umbrella Records". Робив записи для таких музикантів як Тіна Кароль, Петро Чорний, Сергій Крилов, Матіас, "Песняры", Green Grey, Децл, а також D.A.Z. Machine.

Олександр Дерев'янко / Фото з соцмереж