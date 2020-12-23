У Києві правоохоронці передали справу про смерть слідчого СБУ Романа Закладного до суду. Такж у ході розслідування було встановлено, що один з нападників має психічну хворобу – шизофренію.

Прокуратура проситиме суд помістити хворого порушника закону у психічну лікарню з посиленим режимом, а іншому обвинуваченому загрожує тюрма. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури. Читайте також У Рівному 9-річна дівчинка 4 рази приходила додому, але її не впускали Вбивство слідчого СБУ у Києві: що відомо У Києві, на вулиці Йорданській у ніч на 15 липня 2020 року знайшли тіло чоловіка, який мав при собі посвідчення працівника СБУ.

який мав при собі посвідчення працівника СБУ. У Службі безпеки України підтвердили, що загинув слідчий в особливо важливих справах Роман Закладний.

Там також заявили, що чоловік саме мав йти на пенсію . Останнім часом резонансних справ не вів.

. Останнім часом резонансних справ не вів. Чоловік став жертвою розбійників, які завдали йому удар по голові від якого він помер.

Правоохоронці затримали двох зловмисників – одному 23 роки, а іншому 30 років (саме у нього виявили шизофренію). Вони рецидивісти – раніше притягувались до кримінальної відповідальності. Підсудні у справі вбивства працівника СБУ / Колаж 24 каналу Посвідчення Романа Закладного, яке знайшли у нього в кишені / Фото UNN