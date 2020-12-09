Інцидент із побиттям молодого чоловіка стався ввечері 9 грудня у ТРЦ Ocean Plaza в Києві. Охоронці закладу відмовилися пускати його всередину через відсутність медичної маски.

Шарф, який хлопець намотав на обличчя замість справжнього засобу захисту, охоронців не влаштував, повідомляє 24 канал із посиланням на місцеві спільноти в телеграмі. Відвідувач попри вимоги охорони наполягав на тому, щоб йому дозволили увійти.

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На те, що у Законі України вказано, що люди можуть перебувати в приміщеннях із власноруч зробленими масками, працівники ТРЦ не зважали.

Після побиття – до поліції

Судячи з відео, яке зняли очевидці події, після нетривалої бесіди із чоловіком, один з охоронців почав виштовхувати його за межі будівлі. Коли ж юнака розгорнули та спробували досить сильно штовхнути, він виставив руки вперед та збив рамки металошукачів.

Вже після цього охоронці повалили його на підлогу та затримали.

За даними спільноти "ЄК", відвідувача ТРЦ забрали до відділку поліції, де від нього вимагають відшкодування збитків Ocean Plaza.

Дивіться відео побиття клієнта охоронцями ТРЦ Ocean Plaza в Києві: