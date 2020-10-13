У Києві на Позняках рятувальники забирають речі з будинку, який постраждав від вибуху газу влітку 2020 року, й передають їх власникам. Люди за допомогою телефону говорять, де й що взяти. Забрати дозволяють лише невеликі предмети.

У вівторок, 13 жовтня, на Позняках рятувальники у супроводі з поліцейськими почали виносити із зруйнованого вибухом будинку речі – коштовності, одяг, документи тощо. Все віддають мешканцям зруйнованих квартир. Своє майно люди не могли забрати декілька місяців. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Трагедія сталась ще у липні, але тільки тепер з’явилась можливість забрати речі – конструкцію будинку нарешті укріпили таким чином, щоб не було загрози подальшого обвалення. Був встановлений металевий каркас, який підтримує будинок.

Проте самих мешканців у квартири не пускають. Речі збирають рятувальники й викидають їх прямо через вікно у спеціальний контейнер, який тримає будівельний кран. Поліція фіксує процес на відеокамери – за кожним рятувальником ходить офіцер й все записує.

Речі скидають у спеціальні контейнери / Скриншот телетрансляції ТСН

Збір майна розпочали з дев’ятого поверху. Мешканці із самого ранку зібралися біля будинку й кожен чекав, поки до нього дійде черга. А що потрібно забрати, повідомляли за допомогою телефонів.

Будинок планують демонтувати до кінця 2020 року. Хоча раніше обіцяли, що це відбудеться ще до початку опалювального сезону в Києві, який за планом стартує 14 жовтня. Щоправда, через теплу погоду він, його скоріше за все, буде відтерміновано.

Вибух газу у будинку на Позняках