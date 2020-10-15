Власник житла, яке не зруйнувало вибухом влітку, зберігав у себе заборонені речі. Зброю та боєприпаси знайшли рятувальники, які виносять речі постраждалих людей.

Про несподівану знахідку, яку зробили бійці ДСНС, повідомили у телеграмі КМДА. Відтепер власникові квартири доведеться пояснювати, звідки він взяв зброю, та для чого вона йому.

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За фактом незаконного зберігання зброї та боєприпасів відкрито кримінальне провадження.

Що знайшли у чоловіка

Рятувальники, які обслідують речі у квартирах постраждалих осіб, виявили неабиякий арсенал вогнепальної зброї та інших предметів:

рушниці;

пістолети;

гранати;

набої;

вибухонебезпечну рідину.



У квартирі знайшли чималу кількість зброї / фото пресслужби КМДА

Через знахідку на місце прибули працівники слідчо-оперативної групи. Самого ж власника квартири у дому на вулиці Крушельницької, 1/5 затримали.

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