Вибух на Позняках: в одній з квартир знайшли зброю та боєприпаси: фото
Власник житла, яке не зруйнувало вибухом влітку, зберігав у себе заборонені речі. Зброю та боєприпаси знайшли рятувальники, які виносять речі постраждалих людей.
Про несподівану знахідку, яку зробили бійці ДСНС, повідомили у телеграмі КМДА. Відтепер власникові квартири доведеться пояснювати, звідки він взяв зброю, та для чого вона йому.
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Що знайшли у чоловіка
Рятувальники, які обслідують речі у квартирах постраждалих осіб, виявили неабиякий арсенал вогнепальної зброї та інших предметів:
- рушниці;
- пістолети;
- гранати;
- набої;
- вибухонебезпечну рідину.
У квартирі знайшли чималу кількість зброї / фото пресслужби КМДА
Через знахідку на місце прибули працівники слідчо-оперативної групи. Самого ж власника квартири у дому на вулиці Крушельницької, 1/5 затримали.
Вибух на Позняках у Києві: все, що відомо
- Трагедія трапилася близько 10 ранку в неділю, 21 червня. Внаслідок вибуху з 5 по 8 поверхи будинку були пошкоджені.
- Через вибух загинули 5 людей. З них троє – члени однієї сім'ї Недашковських. Вижила лише молодша дочка Анастасія.
- Попередньою причиною вибуху називають витік газу. Мешканці будинку, де трапився вибух, розповіли, що за кілька днів до вибуху до них приходили газовики й щось "ремонтували". Після цього в будинку пахло газом.
- Поліція вже відкрила кримінальну справу через вибух у будинку. Секцію багатоповерхівки, де стався вибух, знесуть. Там було 40 квартир. Тим часом мешканців будинку обіцяють забезпечити житлом до зими.