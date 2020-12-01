Обраний у другий раз мером столиці Віталій Кличко 1 грудня взяв участь у першій сесії Київради IX скликання. На ній міський голова склав присягу та отримав посвідчення.

Згідно з вимогами процедури, засідання Київради почалося з оголошення результатів виборів мера столиці та роздачі посвідчень, повідомляє "Укрінформ". Голова Київської ТВК Валентина Королькова відзначила переможця Віталія Кличка, а також депутатів Київради

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Після цього міський голова склав присягу та отримав посвідчення мера, пообіцявши працювати на благо мешканців міста.

Коли ж Кличко отримав документи, керівниці територіальної виборчої комісії зачитала рішення про реєстрацію депутатів Київради IX скликання.

107 новообраних депутатів отримали посвідчення та разом зачитали текст присяги. На цьому перше засідання міської ради столиці після виборів закінчилося.

Дивіться відео першого пленарного засідання Київради IX скликання онлайн:

Як відомо, 25 жовтня за чинного мера Києва Віталія Кличко проголосували 50,52% виборців.

На виборах до міської ради перемогу отримали представники "Європейської солідарності".

Загалом симпатії електорату по Києву розподілилися так: