Під час першого засідання новобраної Київради 1 грудня Віталію Кличку забули віддати його посвідчення депутата. Але мер його знайшов.

Це сталось у кінці засідання під час фінального слова міського голови. Віталій Кличко побачив своє посвідчення й вирішив пожартувати.

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Він знайшов його на трибуні після того, як депутати прийняли присягу.

"Посвідчення саме знайшло власника", – сказав Кличко.

Кличку забули віддати посвідчення депутата: дивіться відео

Втім, це посвідчення Кличку й не потрібно, адже він відмовився від депутатства й обрав роботу на посаді мера столиці – посвідчення міського голови йому видали на початку засідання. Проте Кличко забрав карточку депутата з собою.

Потім він повернувся до президії та закрив перше засідання нової Київради.