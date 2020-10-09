Інвестори, які стали жертвами недобросовісних забудовників, мають повне право вимагати в міста компенсації. Адже це влада Києва відповідальна за дозволи на будівництво і виконання містобудівних документів.

Таку думку висловив Сергій Гусовський, кандидат на посаду мера Києва від партії "За майбутнє" в ефірі одного з телеканалів. Він наголошує, що поява новобудов зараз фактично стала неконтрольованою і причина цьому – застарілий Генплан міста.

"Фактично зараз ключовий містобудівний документ, який в останні роки приймали ті, хто при владі в Києві, – це так званий Детальний план територій. Це документ, який описує, як розвиваються декілька кварталів – школи, поліклініки тощо. І там може бути ніби добре прописано. Але ніхто не контролює і не забезпечує черговість тих дій, і черговість тих забудов, які потім в цих кварталах відбуваються", – пояснив Гусовський.

Також він згадав і про випадки, коли забудовник збудував житло, але збанкрутував. І обіцяні ним садочки, майданчики, парки – перекладає на плечі міста. І це при тому, що Верховна Рада звільнила забудовників від сплати пайового внеску. А саме ці внески йшли на розбудову соціальної інфраструктури.

"Виходить так, що місто шматують, люди купують квартири, бо їм треба десь жити, або хтось хоче так інвестувати гроші. Але врешті дбають про що завгодно, але не про людей. Є випадки, коли вже існує сумнівна забудова, і фактично йдуть і судові справи, і рішення Київради приймаються, аби розірвати той чи інший договір оренди. У той час цей самий забудовник рекламується у комунальному підприємстві – метрополітені, каже, що "у нас супер ціна" і багато хто, на жаль, на це купується", – розповів Гусовський.

І от ця бездіяльність київської влади та призводить до того, що такі горе-забудовники ошукують людей. Адже за сучасного генплану й адекватної реакції міста в нечесних забудовників були б зв’язані руки. І поки цього немає, сама влада має нести відповідальність за жертв інвесторів.