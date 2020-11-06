Початок варварських робіт по утепленню фасаду будинку по вулиці Пушкінській, 23А, місцеві мешканці помітили 4 листопада. Влада Шевченківського району відреагувала на інцидент одразу, але попри штрафи та зобов'язання руйнування історичної пам'ятки продовжується.

Про руйнування історичного вигляду будинку, в якому колись жили письменник Володимир Винниченко та композитор Михайло Вериківський, повідомив у фейсбуці краєзнавець Семен Широчин.

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За його словами, власник однієї з квартир почав утеплювати фасад будинку. До нього вирішили долучитись ще деякі сусіди.

Дозволив ЖЕК

Попри те, що будівля охороняється законом та належить до історичних пам'яток, мешканці Пушкінської, 23А кажуть, що паплюжити фасад їм дозволили у житловій експлуатаційній компанії "Центральна".

У коментарях до публікації краєзнавця представниця Шевченківської РДА Катерина Печерська повідомила про те, що чиновники зобов'язали власників квартир зробити демонтаж встановлених конструкцій, а також виплатити штраф.



Роботи не зупиняли попри вимоги місцевої влади / Фото Семен Широчин

Але сьогодні роботи продовжилися, а на утеплення почали наносити штукатурку.

На охоронний статус мешканці покладали. На Департамент охорони культурної спадщини і районну адміністрацію теж. Самі мешканці вважають, що якщо утеплити і пофарбувати, то як би нічого не було. Хто дозволив утеплення? КП ЖЕК "Центральна". Ви зрозуміли, що не ДОКС, що не Мінкульт, а ЖЕК.

– обурився Широчин.

У КМДА вже відреагували

Зупинити відверте порушення закону намагаються у Департаменті охорони культурної спадщини КМДА. Чиновники стверджують, що направили власниці квартири припис із вимогою припинити виконання робіт.

Втім, з огляду на те, що роботи продовжуються, зупиняти порушників доведеться правоохоронцям.



Чиновники вимагають припинення робіт та повернення попереднього вигляду фасаду / Фото Семен Широчин