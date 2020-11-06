Замість реставрації: власники квартири нахабно руйнують фасад історичного будинку в центрі Києва
Початок варварських робіт по утепленню фасаду будинку по вулиці Пушкінській, 23А, місцеві мешканці помітили 4 листопада. Влада Шевченківського району відреагувала на інцидент одразу, але попри штрафи та зобов'язання руйнування історичної пам'ятки продовжується.
Про руйнування історичного вигляду будинку, в якому колись жили письменник Володимир Винниченко та композитор Михайло Вериківський, повідомив у фейсбуці краєзнавець Семен Широчин.
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Дозволив ЖЕК
Попри те, що будівля охороняється законом та належить до історичних пам'яток, мешканці Пушкінської, 23А кажуть, що паплюжити фасад їм дозволили у житловій експлуатаційній компанії "Центральна".
У коментарях до публікації краєзнавця представниця Шевченківської РДА Катерина Печерська повідомила про те, що чиновники зобов'язали власників квартир зробити демонтаж встановлених конструкцій, а також виплатити штраф.
Роботи не зупиняли попри вимоги місцевої влади / Фото Семен Широчин
Але сьогодні роботи продовжилися, а на утеплення почали наносити штукатурку.
На охоронний статус мешканці покладали. На Департамент охорони культурної спадщини і районну адміністрацію теж. Самі мешканці вважають, що якщо утеплити і пофарбувати, то як би нічого не було. Хто дозволив утеплення? КП ЖЕК "Центральна". Ви зрозуміли, що не ДОКС, що не Мінкульт, а ЖЕК.
– обурився Широчин.
У КМДА вже відреагували
Зупинити відверте порушення закону намагаються у Департаменті охорони культурної спадщини КМДА. Чиновники стверджують, що направили власниці квартири припис із вимогою припинити виконання робіт.
Втім, з огляду на те, що роботи продовжуються, зупиняти порушників доведеться правоохоронцям.
Чиновники вимагають припинення робіт та повернення попереднього вигляду фасаду / Фото Семен Широчин
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