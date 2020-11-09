Дарницький районний суд Києва засудив водія мікроавтобусу до позбавлення волі через здійснення смертельної ДТП біля станції метро "Харківська" 28 лютого 2019 року.

Про обрання водію реального терміну ув'язнення повідомили у прокуратурі Києва. Обвинувачі довели, що водій фургону Volkswagen Transporter порушив правила дорожнього руху.

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Через це помер 82-річний пенсіонер.

Що відомо про смертельний наїзд на велосипедиста

Як стверджують правоохоронці, у день трагедії, 28 лютого 2019 року, водій мікроавтобусу намагався з'їхати з проспекту Миколи Бажана на вулицю Ревуцького, але не переконався безпечності маневру.

У цей час велодоріжкою перетинав дорогу літній велосипедист. Внаслідок удару пенсіонера відкинуло у відбійник. Він отримав тяжкі травми, тому медики не змогли врятувати постраждалому життя. У лікарні він помер.

Як покарали порушника правил

За смертельне зіткнення із чоловіком водія відправили за ґрати на 6 років. Служителі Феміди обрали йому не найбільший термін ув'язнення, який передбачає стаття Кримінального кодексу, але додатково позбавили прав керування транспортним засобом на 3 роки після звільнення.