Водій, який на смерть збив велосипедиста у Києві, отримав 6 років тюрми
Дарницький районний суд Києва засудив водія мікроавтобусу до позбавлення волі через здійснення смертельної ДТП біля станції метро "Харківська" 28 лютого 2019 року.
Про обрання водію реального терміну ув'язнення повідомили у прокуратурі Києва. Обвинувачі довели, що водій фургону Volkswagen Transporter порушив правила дорожнього руху.
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Що відомо про смертельний наїзд на велосипедиста
Як стверджують правоохоронці, у день трагедії, 28 лютого 2019 року, водій мікроавтобусу намагався з'їхати з проспекту Миколи Бажана на вулицю Ревуцького, але не переконався безпечності маневру.
У цей час велодоріжкою перетинав дорогу літній велосипедист. Внаслідок удару пенсіонера відкинуло у відбійник. Він отримав тяжкі травми, тому медики не змогли врятувати постраждалому життя. У лікарні він помер.
Як покарали порушника правил
За смертельне зіткнення із чоловіком водія відправили за ґрати на 6 років. Служителі Феміди обрали йому не найбільший термін ув'язнення, який передбачає стаття Кримінального кодексу, але додатково позбавили прав керування транспортним засобом на 3 роки після звільнення.
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