Підозрюваного у смертельній ДТП на кільцевій дорозі у Києві затримали правоохоронці. Зранку 13 листопада водій Uber на швидкості в'їхав в автобусну зупинку. Через це 2 жінок загинули, ще 2 людей постраждали.

За фактом ДТП правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.

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Що загрожує винуватцю ДТП

Якщо вину чоловіка доведуть – йому загрожує ув'язнення на строк від 5 до 10 років.

Позбавлення права керувати транспортним засобом впродовж 3 років.

Водій автомобіля Hyundai Sonata зіткнувся з припаркованим Hyundai Elantra, виїхав на автобусну зупинку і врізався у кіоск,

– кажуть правоохоронці.

Постраждалі у смертельній ДТП у Києві

Внаслідок ДТП загинуло 2 людей:

41-річна жінка загинула на місці події;

60-річна місцева мешканка померла в автомобілі швидкої.

Ще 2 людей з травмами забрали у лікарню.

Наразі правоохоронці проводять слідчі дії та встановлюють усі обставини трагедії.

ДТП у Києві за участю Uber: головне

ДТП трапилася біля зупинки "Академмістечко" близько 8 години ранку 13 листопада.

Внаслідок зіткнення одного чоловіка затиснуло між автомобілем та кіоском.

За словами заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, водій таксі, ймовірно, заснув за кермом.



У Києві трапилася смертельна ДТП за участю Uber