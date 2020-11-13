Таксиста Uber, який в'їхав у зупинку в Києві, затримали: що йому загрожує
Підозрюваного у смертельній ДТП на кільцевій дорозі у Києві затримали правоохоронці. Зранку 13 листопада водій Uber на швидкості в'їхав в автобусну зупинку. Через це 2 жінок загинули, ще 2 людей постраждали.
За фактом ДТП правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.
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Що загрожує винуватцю ДТП
- Якщо вину чоловіка доведуть – йому загрожує ув'язнення на строк від 5 до 10 років.
- Позбавлення права керувати транспортним засобом впродовж 3 років.
Водій автомобіля Hyundai Sonata зіткнувся з припаркованим Hyundai Elantra, виїхав на автобусну зупинку і врізався у кіоск,
– кажуть правоохоронці.
Постраждалі у смертельній ДТП у Києві
Внаслідок ДТП загинуло 2 людей:
- 41-річна жінка загинула на місці події;
- 60-річна місцева мешканка померла в автомобілі швидкої.
Ще 2 людей з травмами забрали у лікарню.
Наразі правоохоронці проводять слідчі дії та встановлюють усі обставини трагедії.
ДТП у Києві за участю Uber: головне
- ДТП трапилася біля зупинки "Академмістечко" близько 8 години ранку 13 листопада.
- Внаслідок зіткнення одного чоловіка затиснуло між автомобілем та кіоском.
- За словами заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, водій таксі, ймовірно, заснув за кермом.
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