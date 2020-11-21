У Києві 21 листопада поблизу станції метро "Академмістечко" згоріла маршрутка. Водій саме збирався впускати пасажирів, коли у салоні пролунав вибух.

Деталі інциденту

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Про це розповіла речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій Світлана Водолага у коментарі 24 каналу.

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Інформація про пожежу надійшла о 17:02. На місце події прибули рятувальники. Вони загасили вогонь близько 17:30.

Рух транспорту поблизу станції наразі обмежили.

Причини вибуху наразі невідомі. Щоб встановити їх, проведуть спеціальне розслідування.



Маршрутка згоріла у Києві біля станції метро "Академмістечко" / Фото Klymenko Time



Маршрутка згоріла у Києві біля станції метро "Академмістечко" / Фото Klymenko Time

Маршрутка горить у Києві: відео