Вогонь поглинув все: у Києві у маршрутці стався вибух – відео
У Києві 21 листопада поблизу станції метро "Академмістечко" згоріла маршрутка. Водій саме збирався впускати пасажирів, коли у салоні пролунав вибух.
Деталі інциденту
Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Про це розповіла речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій Світлана Водолага у коментарі 24 каналу.
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Інформація про пожежу надійшла о 17:02. На місце події прибули рятувальники. Вони загасили вогонь близько 17:30.
Рух транспорту поблизу станції наразі обмежили.
Причини вибуху наразі невідомі. Щоб встановити їх, проведуть спеціальне розслідування.
Маршрутка згоріла у Києві біля станції метро "Академмістечко" / Фото Klymenko Time
Маршрутка згоріла у Києві біля станції метро "Академмістечко" / Фото Klymenko Time
Маршрутка горить у Києві: відео
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