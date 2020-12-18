3 грудня 2020 року Київрада обрала свого спікера – секретарем столичного парламенту став найближчий соратник мера Віталія Кличка Володимир Бондаренко.

До Володимира Бондаренка є купа питань від журналістів-розслідувачів, а сам пан новий секретар не має диплома про вищу освіту. Втім, це не стало завадою для кар'єрного злету 35-річного чиновника – за Бондаренка поручились 114 київських депутатів (а їх партії продовжують декларувати невпинну боротьбу з корупцією й надалі). Що відомо про нового секретаря Київради Володимира Бондаренка – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Володимир Бондаренко народився 26 січня у Києві. У 2002 році Бондаренко закінчив школу №61 (на Лук'янівці), а з наступного року значився у ній прибиральником (технічним працівником).

Помічник Кличка

З 2007 року Володимир Бондаренко опинився у команді піарників боксера Віталія Кличка, який вирішив змінити спортивну кар'єру на політичну та спробувати стати мером Києва. Тоді він якраз програв свої перші вибори та готувався програти другі.

Русявий молодик з тоді модною, а нині кумедною зачіскою виділявся серед жіночого колективу піарників Кличка та був постійно поруч з двометровим Кличком – виконував роботу його помічника та, коли потрібно, – суфлера, адже чемпіону інколи складно було підібрати потрібне слово державною мовою.

Володимир Бондаренко – член команди піарників боксера та політика Віталія Кличка / Фото "Схем"

Бондаренко шість років був помічником Кличка у Київраді, згодом – у 2013 році – він пішов за шефом до Верховної Ради (у 2012 йшов до Ради по списках "УДАРу", але 77-й номер виявився не прохідним. Тоді існувало правило, що помічник народного депутата має обов'язково мати вищу освіту (цю норму скасовано лише у 2020 році). У Володимира Бондаренка на той час жодних проблем не виникало – у соратника Кличка був диплом головного ВИШу країни – Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Проблеми виникли за три роки, коли з'ясувалось, що диплом – підроблений.

Після обрання Віталія Кличка мером Києва – Бондаренко пішов за шефом до КМДА та став керівником апарату столичної держадміністрації. Спеціально під Бондаренка був змінений регламент – посада керівника апарату передбачала ще й одночасну посаду заступника голови КМДА. Але заради Бондаренка порядок було змінено й він уник спецперевірки у Кабміні.

Керівниу апарату Вододимир Бондаренко на фоні свого тезки депутата Володимира Бондаренка у Київраді, 2015 рік / Фото з фейсбук-сторінки Ганни Старостенко

Фейковий диплом

Першим на сполох забив депутат Київради Юрій Левченко – він заявив, що Володимир Бондаренко вчинив злочин – працює на високому уряді завдяки підробленому диплому. Історію підхопили журналісти "Схем". У ході розслідування з'ясувалось, що Бондаренко для вступу на 5-й курс юрфаку Київського університету підробив диплом бакалавра Львівського університету імені Франка від 2009 року.

Ці махінації стали причиною для кримінального провадження, але у 2017 році воно було закрите через закінчення строку давності.

Заступник Кличка має підробний диплом про вищу освіту – дивіться розслідування "Схем":

При цьому Левченко вказував на те, що мер Кличко знав про махінації та натякав, що не лише покривав свого помічника, але й допомагав. Втім, довести свої слова політик не зміг, а сам Віталій Кличко повідомив, що став жертвою своєї довірливості, оскільки повірив Бондаренку на слово.

Кличко та Бондаренко – завжди разом / Фото з фейсбук-сторінки Володимира Бондаренка

Фото з фейсбук-сторінки Володимира Бондаренка

Й як було не повірити, адже молодик став незамінним суфлером для мера – завжди був поруч с шефом й став фактично незамінним.

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Таким чином, Володимир Бондаренко уник відповідальності, але роботу не зберіг – у серпні 2017 його було звільнено з посади. Втім, нікуди Бондаренко не зник – продовжив працювати у команді мера, отримувати зарплату з держбюджету та користуватись службовим авто.

Вже після звільнення Володимир Бондаренко отримав право представляти інтереси Київради у судових інстанціях.

Родина. Володимир Бондаренко одружений на Оксані Стеценко, пара виховує доньку та сина.

Кличко уповноважив представляти інтереси киян свого ексзаступника з фейковим дипломом – дивіться розслідування "Схем":

Втім, ці факти не отримали оцінки від правоохоронних органів, а сам мер Кличко традиційно прикинувся необізнаним.

У нас відкрита будівля. До нас приїжджають усі активісти, будь-яка людина може прийти. Чому він користується автівкою, яка належить Київраді? Не можу вам про це сказати. Він не працює. Щодо довіреності, я підписую якщо не сотні, то тисячі документів кожен день. І пам'ятати кожен документ я не можу, – мер Києва Віталій Кличко "морозиться" у коментарі "Схемам" щодо свого колишнього заступника, який продовжував незаконно працювати у Київраді.

Секретар Київради 9 скликання / Фото КМДА

Секретар Київради

У вересні 2020 року Володимира Бондаренка включили під 8-м номером до списків "УДАРу" на місцеві вибори до Київради, 25 жовтня він без проблем обрався до столичного парламенту, а 3 грудня 2020 року його майже одностайно обрали секретарем Київради.

Бондаренко – професійний чиновник, але до стилю є питання. Великі / Фото з фейсбук-сторінки Володимира Бондаренка

Права рука мера / Фото з фейсбук-сторінки Володимира Бондаренка

За нього проголосували 114 депутатів, 4 були проти, 1 утримався. Голосування було таємним і імена депутатів, які не підтримала призначення Бондаренка – не відомі.

Не зважаючи на те, що я обраний від політичної сили, можу пообіцяти, що буду максимально рівновіддаленим і одночасно близьким до всіх фракцій. Адже секретар Київради – це помічник для кожного депутата в цій сесійній залі, це ефективний менеджер, яким я зобов'язуюся бути, – наголосив Володимир Бондаренко при вступі на посаду.

Нині на офіційному сайті КМДА вказано, що Володимир Бондаренко “має вищу юридичну освіту”. А на сторінці пана секретаря на фейсбуці вже замість Львівського університету вказано, що ступінь бакалавра він здобував у Києві – в університеті імені Бориса Гринченка (там він отримав фах вчителя української мови та літератури).