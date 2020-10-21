Від ускладнень, що викликав COVID-19, у київській лікарні, 20 жовтня, померла волонтерка Інна Волкова. Їй був всього 21 рік. Волкова боролась за життя два тижні.

Інну Волкову намагались врятувати в реанімації Київської лікарні №9. Її було під’єднана до апарату ШВЛ. Але на превеликий жаль, Інна померла. Про це написали на фейсбук-сторінці ГО "Фундація регіональних ініціатив", де працювала волонтерка.

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В громадській організації тепло відгукуються про неї.

Інна була громадською діячкою, активісткою і дуже щирою людиною. Вона допомагала, захищала й оберігала неймовірну кількість людей. Сьогодні зупинилося велике любляче серце неймовірної дівчини,

– пишуть на сторінці.

Через COVID-19 і його наслідки організм жінки відмовив. Коронавірус спровокував у неї пневмонію і рідкісне захворювання – синдром Гієна – Барре. Імунна система людини при цьому синдромі сама вражає власні периферійні нерви й призводить до повного паралічу.

Редакція сайту 24 каналу приносить глибокі співчуття рідним й друзям дівчини.

Від учора внаслідок перебігу коронавірусної хвороби в Україні померли 113 хворих. Загалом з початку пандемії в країні зареєстрували 5 786 смертей внаслідок COVID-19. Київ лишається у помаранчевій зоні.