У Києві від коронавірусу померла 21-річна волонтерка
Від ускладнень, що викликав COVID-19, у київській лікарні, 20 жовтня, померла волонтерка Інна Волкова. Їй був всього 21 рік. Волкова боролась за життя два тижні.
Інну Волкову намагались врятувати в реанімації Київської лікарні №9. Її було під’єднана до апарату ШВЛ. Але на превеликий жаль, Інна померла. Про це написали на фейсбук-сторінці ГО "Фундація регіональних ініціатив", де працювала волонтерка.
Читайте також Новини про коронавірус 20 жовтня: українська вакцина проти COVID-19, локдаун в Ірландії
В громадській організації тепло відгукуються про неї.
Інна була громадською діячкою, активісткою і дуже щирою людиною. Вона допомагала, захищала й оберігала неймовірну кількість людей. Сьогодні зупинилося велике любляче серце неймовірної дівчини,
– пишуть на сторінці.
Через COVID-19 і його наслідки організм жінки відмовив. Коронавірус спровокував у неї пневмонію і рідкісне захворювання – синдром Гієна – Барре. Імунна система людини при цьому синдромі сама вражає власні периферійні нерви й призводить до повного паралічу.