Нова виставка присвячена антибільшовицькому повстанському руху у 1919-1920 роках. Зокрема розповідається про Холодноярську республіку. П'ятнадцять інформаційних банерів вже традиційно знаходяться на Майдані Незалежності біля Головпоштамту.

Банери нової історичної виставки будуть доступні для киян та гостей столиці до січня 2021 року. Про це повідомили в Українському інституті національної пам’яті.

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Метою виставки є вшанування захисників української Незалежності з різних поколінь, а також розповісти правдиву історію, адже за часів СРСР ці події або замовчувались, або фальсифікувались.

Нові банери відкрили міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко та голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович.

Тоді вигадували багато різних міфів про отаманщину, бандитизм. Наше завдання — показати дійсний стан справ. Ця виставка показує, як реагували українці на новели комуністів, на примусову працю, націоналізацію підприємств і сільського господарства, на продовольчу диктатуру та усілякі вибрики комунізму, проти якого виступали повстанці,

– наголосив Дробович.

Відкриття виставки "Воля України або смерть" / Фото Український інститут національної пам'яті

Антибільшовицький повстанський рух у 1919-1920 роках охопив майже всю територію України і був направлений проти репресивної політики "воєнного комунізму" більшовиків. Цей рух переріс із хаотичних виступів селян до повноцінного руху, який боровся за Незалежність України.

Кожен українець має знати – захоплення України так званою "пролетарською диктатурою" здійснювалось антигуманними методами. Десятиліттями окупаційна влада замовчувала повстання проти червоних і комуністів. Повставали цілі повіти та навіть губернії, намагаючись відстояти свободу, іноді ціною власного життя,

– зазначив міністр Олександр Ткаченко.

Прапор повстанців Холодного Яру / Фото reibert.info