Київ скували масштабні затори: де найскладніша ситуація – карта
ВВечері 28 грудня у Києві спостерігаються великі затори. Центр столиці зупинився.
Зокрема, рух ускладнено на проспекті Перемоги та вулиці Олександра Довженка. Про це свідчать дані Google Maps.
Дивіться також У Києві з боями демонтували ресторан "Хурма" біля Золотих воріт
Де у Києві утворилися затори зранку 28 грудня:
- Хрещатик,
- бульварі Тараса Шевченка,
- вулиця Прорізна,
- Богдана Хмельницького,
- Велика Житомирська,
- Михайлівська площа,
- Січових Стрільців,
- В'ячеслава Чорновола,
- Дніпровська набережна,
- вулиця Урловська, проспект Петра Григоренка,
- Харківське шосе,
- вулиця Євгена Сверстюка,
- бульвар Перова.
Де у Києві 28 грудня затори / Скриншот Google Maps
За даними КМДА, 56 одиниць техніки наразі здійснюють обробку доріг та тротуарів протиожеледними засобами. У першу чергу дорожники засипають сіллю, піском або спеціальною хімічною сумішшю.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter