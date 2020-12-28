ВВечері 28 грудня у Києві спостерігаються великі затори. Центр столиці зупинився.

Зокрема, рух ускладнено на проспекті Перемоги та вулиці Олександра Довженка. Про це свідчать дані Google Maps.

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Де у Києві утворилися затори зранку 28 грудня:

Хрещатик,

бульварі Тараса Шевченка,

вулиця Прорізна,

Богдана Хмельницького,

Велика Житомирська,

Михайлівська площа,

Січових Стрільців,

В'ячеслава Чорновола,

Дніпровська набережна,

вулиця Урловська, проспект Петра Григоренка,

Харківське шосе,

вулиця Євгена Сверстюка,

бульвар Перова.



Де у Києві 28 грудня затори / Скриншот Google Maps

За даними КМДА, 56 одиниць техніки наразі здійснюють обробку доріг та тротуарів протиожеледними засобами. У першу чергу дорожники засипають сіллю, піском або спеціальною хімічною сумішшю.