Український авіаперевізник Windrose анонсував рейси з Києва до Подгориці. Літати у столицю Чорногорії українці зможуть з 1 грудня.

Авіакомпанія Windrose (Роза вітрів) повідомила на сторінці у фейсбуці про появу нового напрямку.

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Рейси виконуватимуть з Києва до столиці Чорногорії Подгориці. Польоти стартують 1 грудня. Квитки вже можна бронювати та купувати на сайті Windrose.

Вартість польоту туди й назад – 7 333 гривні.



Квитки доступні на сайті авіакомпанії / Скриншот зі сайту Windrose

Зверніть увагу! Перевізник з 24 жовтня запустив рейси з Києва до столиці Словенії Любляну і назад.