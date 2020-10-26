Авіакомпанія Windrose запускає рейси з Києва до столиці Чорногорії: відома дата
Український авіаперевізник Windrose анонсував рейси з Києва до Подгориці. Літати у столицю Чорногорії українці зможуть з 1 грудня.
Авіакомпанія Windrose (Роза вітрів) повідомила на сторінці у фейсбуці про появу нового напрямку.
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Рейси виконуватимуть з Києва до столиці Чорногорії Подгориці. Польоти стартують 1 грудня. Квитки вже можна бронювати та купувати на сайті Windrose.
Вартість польоту туди й назад – 7 333 гривні.
Квитки доступні на сайті авіакомпанії / Скриншот зі сайту Windrose
Що відомо про Windrose ("Роза Вітрів")?Авіакомпанію заснували у 2003 році, вона базується в Київському міжнародному аеропорту "Бориспіль". У 2007 році отримала сертифікат експлуатанта і почала виконувати регулярні та чартерні перевезення під брендом Windrose airlines.
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