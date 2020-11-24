Через карантин вихідного дня працювати без порушень санітарно-епідеміологічних норм у ніч з 27 на 28 листопада торгівельно-розважальні центри Києва не можуть. Але вони знайшли вихід.

Більшість столичних ТРЦ скорегували графік роботи одразу після впровадження карантину вихідного дня, повідомляє 24 канал. Вони продовжили свій робочий день по буднях.

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Саме такий графік дозволив багатьом мінімізувати втрати від неможливості повноцінно працювати у ніч з Чорної п'ятниці на суботу та влаштувати знижки ще з початку тижня.

Як працюють торгові центри Києва під час карантину вихідного дня

ТРЦ Lavina Mall по буднях працює до 23:00. Продовжено також графік руху Uber Shuttle, які безкоштовно возять людей до центру.

Заклади ТРЦ Gulliver також зачиняються о 23:00, але фудкорти працюють за звичним режимом – до 22:00.

Змінили графік також у торговельно-розважальному центрі Dream Town. Він зачиняється також на годину пізніше звичайного – о 23:00.

У будні дні працює до 22:00 маркет мол Даринок.

Працюватимуть майже всю ніч

За даними директорки з маркетингу компанії Dragon Capital Property Management Наталії Ряски, деякі ТРЦ перенесли Чорну п'ятницю на добу назад. Так, "Аладін" та "Піраміда", а також Smart Plaza планують зачинятися о 4:00 26 та 27 листопада.

Головне про карантин вихідного дня

З 14 листопада впродовж 3 тижнів в Україні діють обмеження роботи закладів харчування, торговельних центрів, культурних закладів, спортзалів, фітнес-центрів, закладів розміщення.

Можна працювати аптекам, окремим супермаркетам, АЗС та банкам.



Карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу