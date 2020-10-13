Матч Україна – Іспанія: метро у Києві працюватиме на годину довше
Через матч Україна – Іспанія київський метрополітен 13 жовтня працюватиме на одну годину довше. Однак будуть й обмеження.
У вівторок, 13 жовтня о 21:45, на НСК "Олімпійський" у Києві розпочнеться матч Ліги націй УЄФА Україна-Іспанія. У зв’язку з цим, метро завершить роботу на годину пізніше, ніж зазвичай. Про це повідомляє КП "Київський метрополітен".
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Вболівальники зможуть добратися додому на метро після завершення гри. Але можливе обмеження або закриття на вхід для пасажирів станції "Олімпійська" перед початком футбольного матчу та станціях "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого" після його закінчення.
Такі заходи необхідні для того, щоб уникнути великого скупчення людей. Найближчі місця, де вболівальники зможуть зайти у метро після матчу це станції – "Палац Україна" й "Хрещатик".