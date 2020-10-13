Через матч Україна – Іспанія київський метрополітен 13 жовтня працюватиме на одну годину довше. Однак будуть й обмеження.

У вівторок, 13 жовтня о 21:45, на НСК "Олімпійський" у Києві розпочнеться матч Ліги націй УЄФА Україна-Іспанія. У зв’язку з цим, метро завершить роботу на годину пізніше, ніж зазвичай. Про це повідомляє КП "Київський метрополітен".

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Вболівальники зможуть добратися додому на метро після завершення гри. Але можливе обмеження або закриття на вхід для пасажирів станції "Олімпійська" перед початком футбольного матчу та станціях "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого" після його закінчення.

Такі заходи необхідні для того, щоб уникнути великого скупчення людей. Найближчі місця, де вболівальники зможуть зайти у метро після матчу це станції – "Палац Україна" й "Хрещатик".

10 жовтня збірна України на НСК "Олімпійський" поступилась Німеччині 1-2. Гра відбувалась за присутності глядачів, оскільки Міністерство охорони здоров'я це дозволило. Проте вболівальники повинні дотримуватись правил карантину – одягнути маски й тримати дистанцію.