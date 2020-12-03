Як війна на Донбасі вплинула на криміногенну ситуацію в Києві
Кількість злочинів із застосування вогнепальної зброї у Києві зменшується. Бойову зброю поліція вилучає, однак таких випадків небагато. Колишні бойовики потрапляють у столицю, але правоохоронці запевняють, що затримують їх.
Про те, як змінилася криміногенна ситуація в Києві від початку війни на Донбасі та ексбойовиків у столиці в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів начальник Головного управління Нацполіції у Києві Андрій Крищенко.
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Вплив війни на криміногенну ситуацію в Києві
За словами начальника управління поліції, зброї вилучають багато. Однак говорити про жахливе становище не можна.
Адже кількість таких злочинів невелика, а у статистиці враховують всю зброю, навіть пістолет Флобера, травматичні пістолети, саморобну зброю.
Якщо брати безпосередньо бойову зброю: гранати, автомати, пістолети – це дуже невелика кількість, до сотні випадків, навіть менше,
– уточнив Крищенко.
Та додав, що така зброя є, її постійно вилучають. І хоча фактор війни на сході ніхто не скасовував, останні 3 – 4 роки дуже жорсткий контроль і на виїзді із зони ООС і в самому Києві.
Викриття ексбойовиків у столиці
Крищенко також зазначив, що є випадки, коли колишні бойовики приїжджають у Київ та інші міста України жити через кращу якість життя. Однак останнім часом таких випадків не побільшало.
Поліція ловить, СБУ ловить. Останній випадок, коли в Харкові Служба безпеки затримала бойовика, який там переховувався,
– розповів начальника управління поліції.
Нещодавно в київському метрополітені також затримали бойовика. Однак ще є багато випадків, коли правоохоронці затримують таких людей, однак це не набуває розголосу.
Крищенко звернув увагу, що такі люди небезпечні, адже брали участь у війні проти України, тобто вже були на стороні ворога. Тому їх потрібно виявляти та притягувати до відповідальності згідно із тими вчинками, які вони зробили.
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