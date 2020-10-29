Струмінь збив із ніг і протягнув трубою: з’явились подробиці загибелі комунальника у Києві
У Києві 28 жовтня сталась аварія на вулиці Тростянецькій. Під час ремонту під землею великий струмінь води змив комунальників. Один з них помер у лікарні.
Загиблий чоловік працював в "Київводоканалі" зварювальником. Йому було 61 рік. Про це повідомляє ТСН.
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Інцидент стався, коли робітники знімали з каналізаційної труби заглушку – звідти під великим тиском вирвалася рідина.
Струмінь зруйнував решту перегородки, збив людей із ніг і протягнув їх 40 метрів трубою, аж до найближчого колектора. Звідти потерпілих діставали надзвичайники.
Постраждали четверо людей. Один помер у лікарні.
Дивіться відео про те, як рятували комунальників:
Роботи з ремонту колектора через перебої з фінансуванням на цьому місці ведуться вже не перший рік. Через це поблизу виїзду з Тростянецької на Харківське шосе перекрито смугу руху для авто, що створює незручності водіям.
Із самого колектору постійно смердить нечистотами, якими дихають жителі найближчих будинків.