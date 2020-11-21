В Україні вже другі вихідні поспіль діє карантин вихідного дня. У межах цих заходів дозволено працювати тільки продуктовим, аптекам і АЗС. Решта закладів мають бути зачиненими до понеділка. У Києві поліція провела рейди, аби з'ясувати, чи дотримуються карантину вихідного дня в столиці.

Карантин вихідного дня в Києві: які заклади порушували Одним із перших поліцейські закрили магазин мережі "Червоний маркет", що спеціалізується на непродовольчих товарах. Правоохоронці виписали протокол і власник тепер повинен буде сплатити штраф від 17 до 34 тисяч гривень. Про це повідомляє "Обозреватель". Актуально Київ не скасовуватиме карантин вихідного дня: Кличко пояснив чому У ТРЦ "Аладдін" на Позняках порушували карантин вихідного дня "Люксоптика" і один із ресторанів, що працює на винос. Держпродспоживслужба склала протокол, оскільки для роботи в торговому центрі заклад повинен мати окремий вхід. Також у Києві ввечері 20 листопада припинили роботу нічного клубу NEBESA і піцерії Mister Cat за порушення карантинних обмежень. За даними Держпродспоживслужби, клуб працював після 22:00. А у піцерії після 22:00 працювало караоке, водночас у той момент кількість відвідувачів становила понад 100 осіб. У торгівельному центрі "Меридіан" відвідувачів приймали 3 заклади, що надають побутові послуги населенню. У результаті працівники Держпродспоживслужби та правоохоронці на них склали протоколи, а сам ТЦ зачинили. Порушення карантину вихідного дня у закладах Києва / Фото видання "Обозереватель" і Держпродспоживслужби Крім того, карантин порушували торговельні точки і барахолки біля метро. Одну з таких правоохоронці "накрили" біля станції метро "Почайна". Зверніть увагу Жодної дати введення більш жорсткого карантину зараз немає, – Шмигаль Карантин вихідного дня: торгівля на "барахолці" та біля станцій метро в Києві – відео Що варто знати про карантин вихідного дня Через загострення епідеміологічної ситуації в Україні 11 листопада Кабінет Міністрів скасував адаптивний карантин і запровадив в Україні загальний карантин з "локдауном вихідного дня".

і запровадив в Україні з "локдауном вихідного дня". Обмеження попередньо триватимуть до 30 листопада.

Під час карантину вихідного дня працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки та транспорт. У МОЗ переконані, що це дозволить "розірвати ланцюг передачі хвороби".

продуктові магазини, аптеки та транспорт. У МОЗ переконані, що це дозволить "розірвати ланцюг передачі хвороби". Президент Володимир Зеленський очікує, що кілька тижнів карантину на вихідні допоможе уникнути жорсткого локдауну. Читайте більше В Україні ввели карантин вихідного дня: що це означає

Карантин вихідного дня в Україні / Інфографіка 24 каналу