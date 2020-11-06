6 листопада 1943 року столицю України звільнили від фашистських загарбників. Про те, якою ціною був звільнений Київ – читайте в нашому матеріалі.

Київ визволяли війська 1-го Українського фронту під командуванням генерала армії Миколи Ватутіна, розповів історик Владлен Мараєв у коментарі 24 каналу. Операція тривала з 3 по 13 листопада, але вже 6 листопада столиця перейшла під контроль Червоної Армії.

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Як солдати визволяли Київ

Столиця перебувала під окупацією 778 днів. У 1943 році війська Українського фронту вийшли до Дніпра в районі Києва та захопили два плацдарми. А щоб звільнити столицю, знадобилися 4 фронтові операції:

у жовтні 3 наступальні операції з Букринського плацдарму;

у листопаді лише 1 з Лютізького плацдарму.

Остання операція була найвдалішою. Вранці 6 листопада 1943 року Київ нарешті був звільнений від окупаційних військ.



Столицю звільнили 6 листопада 1943 року / Фото istpravda.com.ua

Друга оборона Києва

Майже одразу після визволення Києва, радянським військам довелося перейти до оборони. Німці прагнули повернути контроль над столицею України і відкинути противника назад, за Дніпро.

Друга Київська оборонна операція тривала з 13 листопада до 22 грудня 1943 року. Німцям вдалося просунутися на 35 – 40 кілометрів уперед, знову окупувати Житомир, але вийти до Києва вони не змогли – червоноармійці зупинили їх ціною великих втрат.

Втрати під час боїв за Київ

Місто зазнало жахливих руйнувань:

було знищено чверть житлових будинків;

виведено з ладу 800 з 1176 підприємств.

Чисельність населення скоротилася із майже 1 мільйона до 180 тисяч людей.



Руйнування Києва за час німецької окупації / Інфографіка 24 каналу

За офіційними радянськими даними, людські втрати в боях безпосередньо за Київ становили: 143 571 людей, з них 37 411 – загинули. До них слід додати ще втрати під час другої оборони Києва, коли німці намагалися відбити місто. Це ще 26 443 особи, які загинули, та 61 030 отримали поранення.



Приблизна кількість "похоронок", отриманих на столичних вулицях / Інфографіка 24 каналу