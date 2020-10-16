Юрій Чернецький, якого кілька днів тому затримали за збут наркотиків у нічних клубах Києва, вийшов на свободу 15 жовтня. За нього була внесена застава два мільйони гривень.

Нелегальний бізнес, який ймовірно організував Чернецький, за оцінками правоохоронців приносив приблизно 50 тисяч доларів у місяць. Про це повідомляє "Обозреватель".

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У Києві затримали двох учасників злочинної групи, які збували кокаїн та інші наркотики в елітних нічних закладах столиці та на закритих вечірках виключно за готівку і постійним клієнтам. Це сталось 13 жовтня. Але одного з фігурантів справи відпустили на волю вже через два дні. Силовики не називають його імені, але деякі ЗМІ вказують на персону відомого столичного "тусовщика" Юрія Чернецького.

Не приховує нічого й сам фігурант. Чернецький, якого власне й підозрюють в розповсюдженні наркотиків, вже встиг засвітитися у соцмережах. Схоже, він впевнений у тому, що йому вдасться уникнути покарання.

Примітно, що Чернецький веде доволі публічний спосіб життя. Він регулярно публікує в інстаграмі свої фото й навіть брав участь в телешоу на каналі СТБ. У нього чимало зіркових друзів та підписників у соцмережах – серед них народні депутати, золота молодь, а також діячі вітчизняного шоубізу. Щоправда, після арешту деякі поспішили відписатись від нього.

Ймовірно, саме Юрій Чернецький є організатором злочинного угрупування. До своєї діяльності він залучив ще двох знайомих. Одного з них ще шукають правоохоронці.

У приміщенні, де злочинне угрупування здійснювало діяльність, виявили кокаїн, амфетамін, канабіс, а також банківські картки, мобільні телефони та комп'ютери. Втім, остаточну крапку у цій справі поставить лише суд.