Смертельна ДТП на Майдані Незалежності: що відомо про винуватця
Страшну аварію, що трапилася на Майдані Незалежності в Києві увечері 30 жовтня, міг скоїти колишній люстрований чиновник. За даними ЗМІ, він обіймав посаду Голови колегії Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України (АРІФРУ). Повідомляють, що мовиться про Юрія Н.
Перша інформація про винуватця
За даними джерел 24 каналу, відомо, що чоловік народився в 1954 році. Він, зокрема, начебто раніше очолював колегію АРІФРУ. Це агенство тоді активно розвивалося та займалося наповненням єдиної бази даних про учасників ринку цінних паперів.
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Водночас він координував роботу підприємств в структурі Комісії з цінних паперів і фондового ринку. У самій Комісії Юрій Н. спершу керівником апарату, а після зміни керівництва його призначили членом. Основним його завданням були інформаційні технології, зокрема створення ІТ-інфраструктури в регуляторі.
Також повідомляють, що його люстрували в 2014 році. Останнім часом він у державних структурах не працював.
За словами заступника очільника МВС Антона Геращенка, причиною ДТП стало те, що водій не впорався з керуванням, бо знепритомнів. ЗМІ, зі свого боку, пишуть, що він нещодавно переніс операцію на серці – стентування.
Також водій пройшов тест на алкоголь, який не показав наявності алкоголю або наркотиків в його крові. Однак, більш точні дані дасть аналіз крові та сечі. Наразі чоловік є затриманим.
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Докладніше про смертельну ДТП на Майдані в Києві
- Інцидент трапився приблизно о 16:00 30 жовтня. 66-річний водій авто Land Rover наїхав на обмежувальні конуси на перехресті Алеї Героїв Небесної Сотні та вулиці Хрещатик.
- Опісля некеровано виїхав на Майдан Незалежності та в'їхав у натовп людей. І в результаті опинився на проїжджій частині, де протаранив щонайменше чотири автомобілі, і зупинився.
- Унаслідок ДТП двоє людей загинули, ще четверо отримали травми.
- Наразі слідчі чоловікові оголосили підозру за статтею про порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть двох або більше людей. Далі міру відповідальності визначатиме суд.
- Якщо його вину доведуть, йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Водночас його можуть позбавити права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого.
- Геращенко наголошує, якщо дійсно цей водій раніше переніс операцію та погано почувався – ніхто не заважав йому їздити на громадському транспорті, на таксі або користуватися послугами водія.
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