Страшну аварію, що трапилася на Майдані Незалежності в Києві увечері 30 жовтня, міг скоїти колишній люстрований чиновник. За даними ЗМІ, він обіймав посаду Голови колегії Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України (АРІФРУ). Повідомляють, що мовиться про Юрія Н.

Перша інформація про винуватця

За даними джерел 24 каналу, відомо, що чоловік народився в 1954 році. Він, зокрема, начебто раніше очолював колегію АРІФРУ. Це агенство тоді активно розвивалося та займалося наповненням єдиної бази даних про учасників ринку цінних паперів.

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Водночас він координував роботу підприємств в структурі Комісії з цінних паперів і фондового ринку. У самій Комісії Юрій Н. спершу керівником апарату, а після зміни керівництва його призначили членом. Основним його завданням були інформаційні технології, зокрема створення ІТ-інфраструктури в регуляторі.

Також повідомляють, що його люстрували в 2014 році. Останнім часом він у державних структурах не працював.

За словами заступника очільника МВС Антона Геращенка, причиною ДТП стало те, що водій не впорався з керуванням, бо знепритомнів. ЗМІ, зі свого боку, пишуть, що він нещодавно переніс операцію на серці – стентування.

Також водій пройшов тест на алкоголь, який не показав наявності алкоголю або наркотиків в його крові. Однак, більш точні дані дасть аналіз крові та сечі. Наразі чоловік є затриманим.

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