Керівництво одного зі столичних нічних клубів не зважало на карантинні обмеження та не зачиняло розважальний заклад після 22:00. Через це до клубу прийшли поліціянти.

Клуб, який працював вночі, виявили правоохоронці під час рейду Подільським районом столиці, повідомляє пресслужба поліції Києва. Після відвідування закладу копами його зачинили.

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Втім, як довго керівники нічного клубу придержуватимуться обмежень, невідомо. Оскільки у Києві попри всі заборони працює чимало розважальних закладів та ресторанів.

Штрафи для всіх

Правоохоронці склали протоколи та постанови про адміністративні порушення як адміністратором клубу, так і відвідувачами, які перебували всередині без захисних масок.

За недотримання вимог карантину керівнику закладу загрожує від 17 до 34 тисяч гривень штрафу. 16 клієнтів можуть сплатити лише від 170 до 255 гривень.

Кримінальна справа

Крім того, копи знайшли у приміщенні клубу пристрій для вживання наркотиків. Його вилучили та направили на експертизу, а за фактом незаконного виробництва заборонних речовин без мети збуту відкрили кримінальне провадження. Цією справою займаються слідчі. Якщо вони встановлять винних, а суд їх визнає такими, порушникам загрожує до 5 років обмеження волі.

Дивіться відео роботи поліції у нічному клубі Києва: