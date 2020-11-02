Поліцейські показово відкрили кримінальну справу проти працівників розважального закладу за порушення норм карантину під час пандемії COVID-19. Правоохоронці впевнилися у тому, що один зі стриптиз клубів працює після 22:00.

Про надзвичайно успішну спецоперацію, яку провели у закладі для дорослих на Великій Васильківській, відзвітували у пресслужбі поліції Києва. За фактом порушення норм запобігання інфекційним хворобам відкрили кримінальну справу.

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Заклад, про який йде мова, вже помічали у порушеннях. На менеджера клубу вже складали адміністративний протокол.

Працюють майже всі

У поліції кажуть, що лише протягом останньої доби перевірили 352 заклади, а за порушення вимог склали 56 адміністративних протоколів. Тобто фактично кожний сьомий нічний клуб чи ресторан порушує норми карантину та не закривається на вимоги Кабміну.

Кримінальна справа

Що ж стосується закладу, який накрили правоохоронці, то під час обшуків у його приміщенні було знайдено безліч доказів роботи: чеки та записи з камер відеонагляду. Втім, найяскравіше про порушення свідчили наявність клієнтів закладу та напівголих працівниць.

Через те, що стриптиз клуб вже помічали на порушеннях карантинних норм, слідчі відкрили кримінальну справу. Тож, керівництво закладу можуть оштрафувати на 17 – 51 тисячу гривень. Або ж посадити на три роки.

Судді не карають

Передбачені законодавчими нормами штрафи за такі порушення для юридичних осіб – від 34 до 170 тисяч гривень. Втім, як зазначає керівник поліції Києва Андрій Крищенко, з 3 374 направлених до судів протоколів служителі Феміди наклали на порушників штрафів понад на 1 мільйон. І це свідчить про те, що судді взагалі майже не розглядають адміністративні провадження щодо порушень карантину.

Дивіться відео з закладу для дорослих, який працював попри заборону через карантин: