За удар поліцейського в Києві молодика можуть посадити на 5 років
Через конфлікт правоохоронця із пасажиром київського метрополітену, який закінчився бійкою та затриманням, 20-річного мешканця столиці можуть відправити за ґрати. Інцидент стався на початку листопада цього року.
Наразі зловмисник перебуває під цілодобовим домашнім арештом, повідомили у поліції Києва. Матеріали кримінальної справи направили до суду.
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Що відомо про напад на поліцейського в метро Києва
За даними слідства, 20-річний киянин у не зовсім тверезому стані спустився до станції "Васильківська" з відкритою пляшкою алкоголю. Побачивши це, черговий поліціянт підійшов до нього та зробив зауваження. Також правоохоронець попередив молодика про відповідальність за розпивання алкогольних напоїв у громадському місці.
Порушник порядку спочатку погодився залишити приміщення, але згодом розгорнувся та вдарив поліцейського. Останній зміг затримати нападника.
До 5 років за удар
Раніше не судимого чоловіка відправили до управління поліції. Слідчі кваліфікували інцидент як насильство щодо працівника органів. Якщо провину порушника визнає суд, його очікує дуже серйозне покарання – до 5 років обмеження волі або її позбавлення.
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