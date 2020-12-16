Поліцейські Києві затримали ймовірного вбивцю 30-річного киянина. 16 грудня прокурори повідомили йому про підозру в умисному вбивстві, яке сталося 8 грудня у підземному переході станції метро "Майдані Незалежності".

За даними слідства, вбивство сталося внаслідок конфлікту, який виник під час розпивання алкоголю. Про це повідомили у прокуратурі Києва.

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Особу підозрюваного встановили ще в день вбивства. Затримали його досить швидко.

Що відомо про підозрюваного у вбивстві чоловіка на Майдані

Як стверджують у прокуратурі, підозрюваним у злочині виявився 44-річний громадянин Казахстану. Слідчі попередньо з'ясували, що чоловіки щось не поділили між собою, через що зловмисник вдарив опонента ножем у живіт.

Після цього іноземець втік, а постраждалий помер ще до приїзду швидкої.

Незабаром суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід.

Якщо провину затриманого доведуть в суді, йому загрожує від 7 до 15 років ув'язнення.