КМДА попереджає про забруднене повітря у Дніпровському та Дарницькому районах Києва 30 листопада. Мешканцям радять закрити вікна. У повітрі зафіксували продукти горіння.

У столиці немає вітру – накопичуються автомобільні гази та викиди підприємств. Про це повідомляє КМДА.

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Критична ситуація у двох районах – Дніпровському та Дарницькому.

КМДА дає рекомендації, що робити в таких випадках:

обмежити перебування на відкритому повітрі;

тримати вікна зачиненими, особливо вночі та рано вранці. При відкритті вікон завішувати кватирки зволоженою тканиною і періодично її змінювати;

увімкнути системи кондиціонування та очищення повітря;

проводити вологе прибирання, корисно поставити місткості з водою, щоб підвищити вологість повітря;

збільшити споживання рідини до 2 – 3 літрів на день для дорослих, зокрема рекомендується пити підсолену і мінеральну воду, кисломолочні напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі.

З початку тижня Київ знову увійшов до рейтингу міст із надзвичайно брудним повітрям, яке небезпечне для здоров'я людей. 30 листопада Київ посів 18 сходинку серед найбрудніших мегаполісів планети.

Чому у Києві таке погане повітря