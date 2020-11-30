У Києві радять закрити вікна мешканцям двох районів: в повітрі небезпечні речовини
КМДА попереджає про забруднене повітря у Дніпровському та Дарницькому районах Києва 30 листопада. Мешканцям радять закрити вікна. У повітрі зафіксували продукти горіння.
У столиці немає вітру – накопичуються автомобільні гази та викиди підприємств. Про це повідомляє КМДА.
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Критична ситуація у двох районах – Дніпровському та Дарницькому.
КМДА дає рекомендації, що робити в таких випадках:
- обмежити перебування на відкритому повітрі;
- тримати вікна зачиненими, особливо вночі та рано вранці. При відкритті вікон завішувати кватирки зволоженою тканиною і періодично її змінювати;
- увімкнути системи кондиціонування та очищення повітря;
- проводити вологе прибирання, корисно поставити місткості з водою, щоб підвищити вологість повітря;
- збільшити споживання рідини до 2 – 3 літрів на день для дорослих, зокрема рекомендується пити підсолену і мінеральну воду, кисломолочні напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі.
З початку тижня Київ знову увійшов до рейтингу міст із надзвичайно брудним повітрям, яке небезпечне для здоров'я людей. 30 листопада Київ посів 18 сходинку серед найбрудніших мегаполісів планети.
Чому у Києві таке погане повітря
- Раніше екологи пояснили, що коли в Київ приходить туман, він концентрує усі шкідливі викиди в повітрі й не дозволяє їм зникнути. Найбільше забруднюють повітря автівки.
- Якщо за прогнозом погоди у Києві передають сильний туман – це сигнал погіршення повітря. Киянам радять не виходити зайвий раз на вулицю, а також не відкривати вікна.
- Також міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський підтвердив, що повітря у Києві найбільше забруднює транспорт.
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