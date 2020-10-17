Підозрюваному в нападі у Києві на волонтера УДАРу й учасника АТО обрали запобіжний захід. Він перебувати під вартою протягом 60 днів.

Підозрюваному обрали запобіжний захід

Таке рішення суд прийняв за клопотанням Київської місцевої прокуратури №9.

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Чоловіку, який наніс численні ножові поранення волонтеру, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 днів,

– йдеться у повідомленні.

Термін дії ухвали визначено до 12 грудня 2020 року. Підозрюваний перебуватиме у Київському слідчому ізоляторі.

Якщо його вину доведуть, чоловіка можуть ув’язнити на термін від 7 до 15 років.

Що відомо про докази його вини

Речниця прокуратури Києва Надія Максимець у коментарі "Українській правді" заявила, що підозрюваний не визнає своєї вини. Але результати проведених слідчих дій та інформація свідків дають підстави кваліфікувати цей напад саме як замах на умисне вбивство людини.

За її словами, потерпілий отримав численні ножові поранення, зокрема й у шию та грудну клітину. Крім того, є свідки того, що після нападу підозрюваний не дозволяв нікому підійти до пораненого. Він погрожував знову застосувати ніж та вбити волонтера.

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