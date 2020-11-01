Зранку 1 листопада до поліції Києва надійшов виклик про буцімто мінування мосту Патона. Після прибуття на місце події правоохоронці не знайшли жодних вибухонебезпечних предметів. Натомість вдалося знайти самого "мінувальника", але в надто п'яному стані.

За фактом неправдивого повідомлення про замінування слідчі розпочали кримінальне провадження, повідомляє поліція Києва.

До слова У Києві повідомили про мінування мосту Патона: що відомо

Правоохоронці розповіли, що насправді зловмисник повідомляв не лише про мінування мосту Патона, а одразу трьох об'єктів у Печерському районі столиці.

Правоохоронці побували на усіх трьох об'єктах, та не знайшли вибухонебезпечних предметів на жодному з них. До слова, через повідомлення навіть довелося обмежити рух через міст Патона.

Що відомо про зловмисника

Його правоохоронці знайшли невдовзі після перевірки всіх повідомлень. Це 27-річний уродженець Чернігівської області.

Чоловік перебував у настільки сильному стані алкогольного сп'яніння, що навіть не зміг пояснити поліції своїх дій.

Наразі його затримали правоохоронці. За п'яну витівку чоловіку загрожує реальний тюремний термін до 6 років.