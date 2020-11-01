У Києві затримали дуже п'яного "мінувальника" мосту Патона: деталі
Зранку 1 листопада до поліції Києва надійшов виклик про буцімто мінування мосту Патона. Після прибуття на місце події правоохоронці не знайшли жодних вибухонебезпечних предметів. Натомість вдалося знайти самого "мінувальника", але в надто п'яному стані.
За фактом неправдивого повідомлення про замінування слідчі розпочали кримінальне провадження, повідомляє поліція Києва.
До слова У Києві повідомили про мінування мосту Патона: що відомо
Правоохоронці розповіли, що насправді зловмисник повідомляв не лише про мінування мосту Патона, а одразу трьох об'єктів у Печерському районі столиці.
Правоохоронці побували на усіх трьох об'єктах, та не знайшли вибухонебезпечних предметів на жодному з них. До слова, через повідомлення навіть довелося обмежити рух через міст Патона.
Що відомо про зловмисника
Його правоохоронці знайшли невдовзі після перевірки всіх повідомлень. Це 27-річний уродженець Чернігівської області.
Чоловік перебував у настільки сильному стані алкогольного сп'яніння, що навіть не зміг пояснити поліції своїх дій.
Наразі його затримали правоохоронці. За п'яну витівку чоловіку загрожує реальний тюремний термін до 6 років.
Що передбачає стаття про фейкове мінування?
Завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу й інших дій, які можуть спричинити загибель людей, тягне за собою ув'язнення від 2 до 6 років.
Ще більш жорсткою є санкція статті, якщо таке повідомлення спричинило тяжкі наслідки або було здійснене вже не в перше. Тоді зловмиснику загрожуватиме від 4 до 8 років за ґратами.
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