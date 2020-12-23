Столиця так і не оговталася від вранішніх заторів 23 грудня. Традиційні, пов'язані з годиною пік корки вдень змінилися на тянучки, які виникли через несприятливі погодні умови. Також у Києві зафіксовано десятки ДТП.

На Лівому березі спостерігаються невеликі затори на розв'язках, які ведуть до мостів, але здебільшого ситуація на дорогах є нормальною, а от на Правому березі руху як такого взагалі немає. Про це свідчать дані Google Maps.

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Через слизькі дороги в Києві сталося дуже багато аварій. Вони блокують проїзд дорогами міста ще більше, аніж стихія.

Втім, водії змушені зменшувати швидкість машин, аби уникнути втрати контролю за ними. І це також додає балів рівню заторів.

Дивіться відео аварії через снігопад у Києві:

Де у Києві важко проїхати вдень 23 грудня:

Вулиця Соборна та Кільцева дорога (Софіївська Борщагівка);

Проспект Перемоги (від метро "Святошин" до "Берестейської", а також від "Політехнічного інституту" до Повітрофлотського шляхопроводу";

Вулиця Вадима Гетьмана;

Чоколівський бульвар;

Проспект Любомира Гузара;

Вулиця Миколи Трублаїні;

Вулиця Симиренка;

Проспект Валерія Лобановського;

Вулиця Короленківська;

Вулиця Миколи Грінченка;

Бульвар Лесі Українки;

Бульвар Тараса Шевченка;

Вулиця Жилянська;

Вулиця Саксаганського;

Вулиця Володимирська;

Вулиця Коцюбинського;

Вулиця Бульварно-Кудрявська;

Вулиця Ярославів Вал;

Вулиця Велика Житомирська;

Набережне шосе;

Володимирський узвіз;

Вулиця Набережно-Хрещатицька;

Вулиця Костянтинівська;

Вулиця Глибочицька;

Вулиця Січових Стрільців;

Вулиця В'ячеслава Чорновола;

Вулиця Іллєнка;

Вулиця Олени Теліги;

Вулиця Дегтярівська.



Де у Києві 23 грудня затори / Скриншот Google Maps

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