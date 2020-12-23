Через сніг та ДТП: Київ зупинився через шалені затори – відео
Столиця так і не оговталася від вранішніх заторів 23 грудня. Традиційні, пов'язані з годиною пік корки вдень змінилися на тянучки, які виникли через несприятливі погодні умови. Також у Києві зафіксовано десятки ДТП.
На Лівому березі спостерігаються невеликі затори на розв'язках, які ведуть до мостів, але здебільшого ситуація на дорогах є нормальною, а от на Правому березі руху як такого взагалі немає. Про це свідчать дані Google Maps.
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Втім, водії змушені зменшувати швидкість машин, аби уникнути втрати контролю за ними. І це також додає балів рівню заторів.
Дивіться відео аварії через снігопад у Києві:
Де у Києві важко проїхати вдень 23 грудня:
- Вулиця Соборна та Кільцева дорога (Софіївська Борщагівка);
- Проспект Перемоги (від метро "Святошин" до "Берестейської", а також від "Політехнічного інституту" до Повітрофлотського шляхопроводу";
- Вулиця Вадима Гетьмана;
- Чоколівський бульвар;
- Проспект Любомира Гузара;
- Вулиця Миколи Трублаїні;
- Вулиця Симиренка;
- Проспект Валерія Лобановського;
- Вулиця Короленківська;
- Вулиця Миколи Грінченка;
- Бульвар Лесі Українки;
- Бульвар Тараса Шевченка;
- Вулиця Жилянська;
- Вулиця Саксаганського;
- Вулиця Володимирська;
- Вулиця Коцюбинського;
- Вулиця Бульварно-Кудрявська;
- Вулиця Ярославів Вал;
- Вулиця Велика Житомирська;
- Набережне шосе;
- Володимирський узвіз;
- Вулиця Набережно-Хрещатицька;
- Вулиця Костянтинівська;
- Вулиця Глибочицька;
- Вулиця Січових Стрільців;
- Вулиця В'ячеслава Чорновола;
- Вулиця Іллєнка;
- Вулиця Олени Теліги;
- Вулиця Дегтярівська.
Де у Києві 23 грудня затори / Скриншот Google Maps
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