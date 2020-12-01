Ранок першого дня зими відзначається погіршенням ситуації на дорогах у порівнянні з 30 листопада. 1 грудня у Києві спостерігаються дуже серйозні затори.

Місця, де утворилися затори, не можна назвати не притаманними для столиці: традиційно на Лівому березі складно проїхати до мостів та по них самих, на Правому – дороги перевантажені в напрямку центра. Про це свідчать дані Google Maps.

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Крім того, затори спостерігаються на всіх в'їздах до Києва.

Вранці 1 грудня 2020 року в Києві спостерігаються затори на:

Північному мосту;

Південному мосту;

Дарницькому мосту;

Проспекті Бажана (від метро "Позняки" до Південного моста);

Броварському проспекті (район метро "Лівобережна" та "Дарниця");

Проспекті Соборності;

Вулиці Братиславській (район метро "Чернігівська");

Вулиці Набережно-Хрещатицька та Набережному шосе;

Бульварі Дружби Народів;

Вулиці Грушевського;

Голосіївському проспекті (від метро "Іподром" та "Голосіївська");

Проспекті Героїв Сталінграду;

Севастопольській площі;

Вулиці Богатирській;

Вулиці Полярній;

Проспекті Степана Бандери;

Проспекті Любомира Гузара;

Вулиці Вадима Гетьмана;

Проспекті Перемоги;

Проспекті Лобановського;

Вулиці Олени Теліги;

Вулиці Борщагівській;

Вулиці Волинській;

Вулиці Соборній та на Кільцевій дорозі (Софіївська Борщагівка).



Де у Києві 1 грудня затори / Скриншот Google Maps

Також із самого ранку мітингувальники-підприємці заблокували можливість проїзду вулицею Грушевського в обох напрямках. І це суттєво погіршило ситуацію на дорогах у центрі Києва.