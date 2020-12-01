Затори в Києві 1 грудня
Ранок першого дня зими відзначається погіршенням ситуації на дорогах у порівнянні з 30 листопада. 1 грудня у Києві спостерігаються дуже серйозні затори.
Місця, де утворилися затори, не можна назвати не притаманними для столиці: традиційно на Лівому березі складно проїхати до мостів та по них самих, на Правому – дороги перевантажені в напрямку центра. Про це свідчать дані Google Maps.
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Вранці 1 грудня 2020 року в Києві спостерігаються затори на:
- Північному мосту;
- Південному мосту;
- Дарницькому мосту;
- Проспекті Бажана (від метро "Позняки" до Південного моста);
- Броварському проспекті (район метро "Лівобережна" та "Дарниця");
- Проспекті Соборності;
- Вулиці Братиславській (район метро "Чернігівська");
- Вулиці Набережно-Хрещатицька та Набережному шосе;
- Бульварі Дружби Народів;
- Вулиці Грушевського;
- Голосіївському проспекті (від метро "Іподром" та "Голосіївська");
- Проспекті Героїв Сталінграду;
- Севастопольській площі;
- Вулиці Богатирській;
- Вулиці Полярній;
- Проспекті Степана Бандери;
- Проспекті Любомира Гузара;
- Вулиці Вадима Гетьмана;
- Проспекті Перемоги;
- Проспекті Лобановського;
- Вулиці Олени Теліги;
- Вулиці Борщагівській;
- Вулиці Волинській;
- Вулиці Соборній та на Кільцевій дорозі (Софіївська Борщагівка).
Де у Києві 1 грудня затори / Скриншот Google Maps
Також із самого ранку мітингувальники-підприємці заблокували можливість проїзду вулицею Грушевського в обох напрямках. І це суттєво погіршило ситуацію на дорогах у центрі Києва.
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